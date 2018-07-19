"Кінець стражданням": батько побачив доньок вперше за 16 років

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Ефіопський журналіст Аддісалем Найдігу зустрівся в Еритреї з доньками Асмерою і Данаїт, яких він не бачив 16 років.

Родина журналіста була десятиліттями розділена через війну між Ефіопією і Еритреєю. Як і багато інших родин у цих країнах.

Сім'я возз'єдналась після того, як перший за 20 років рейсовий літак, що летів з Ефіопії, приземлився у столиці Еритреї Асмері.

"Моїм стражданням настав кінець - я зустрів своїх доньок і поцілував їх, і заплакав", - розповів журналіст місцевим медіа.

Він сказав, що його возз'єднання з дочками сповнило його миром і спокоєм.

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Минулого тижня чоловік розповів кореспондентам BBC Tigrinya, що не бачив рідних з того часу, як у 2002 році його дружина з дітьми перейшла кордон Еритреї.

Копирайт изображения ADDISALEM HADIGU Image caption Фото батька з однією з доньок перед тим, як їх розділили

"Я був, як зомбі. Моє життя не мало сенсу, не мало смаку. Кордон для ефіопів було зачинено, тому я не міг поїхати за ними. Я почувався, наче помер", - сказав чоловік.

Копирайт изображения AFP Image caption Пасажири першого літака між Ефіопією і Еритреєю

Ефіопські авіалінії назвали літак, що полетів до Еритреї, "пташкою миру".

Кордони між двома країнами у повітрі і на суходолі знову відкрито. Цього місяця лідери обох країн оголосили про завершення війни і домовились поновити дипломатичні зв'язки.

Фото родин, які возз'єдналися після років розлук, ширяться у соцмережах.

Пасажири історичного 60-хвилинного рейсу танцювали і співали. На борту подавали шампанське. На борту було понад 450 людей.

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