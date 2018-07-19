В Олега Сенцова стався другий криз, але він не припиняє голодування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов голодує вже майже 70 днів

В українського режисера Олег Сенцова, який перебуває у російській в'язниці, стався другий криз через проблеми з серцем, але він не збирається відмовлятися від голодування. Про це повідомив Громадському адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

Він зустрічався з бранцем тет-а-тет 19 липня без представників поліції, на 67-й день його голодування.

За словами адвоката, проблеми з серцем в Олега Сенцова загострилися через те, що почав "стухати серцевий м'яз".

У розмові з російською "Новою газетою" адвокат повідомив, що лікарі пропонували його підзахисному госпіталізацію з примусовим годуванням, але Сенцов відмовився.

"Олегу вдалося домовитися, аби його залишили в колонії, - цитує видання слова адвоката. - Але погодився вживати поживну суміш - дві-три ложки на день, мінімально, лише щоб не згасало серце".

Дінзе додав, що режисер погано виглядає - з моменту останнього візиту адвоката на початку червня він "дуже здав та постарів". "Тримається тільки на силі волі. Але пригніченим не здається. Сказав, що припиняти голодування не буде", - додав адвокат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри погіршення здоров'я Олег Сенцов продовжує працювати над п'єсою

Він також зазначив, що Сенцов навіть в таких обставинах продовжує працювати та передав йому правку режисури для своєї п'єси "Номери", прем'єра якої має відбутися в Україні восени.

В коментарі Громадському пан Дінзе додав, що Олег Сенцов попросив не поширювати неправдиві чутки про його примусове годування або ж смерть.

"Олег сказав, аби люди не поширювали чутки про примусове годування, він просить відкидати таку інформацію та фільтрувати її. А щодо чуток про його смерть — він посміявся над людьми, які поширюють їх, і вважає їх шкідниками", - сказав Дінзе.

За його словами, пан Сенцов передавав слова підтримки політв'язням у Криму.

Режисер відмовляється їсти від 14 травня, вимагаючи звільнити 64 українських політв'язня, які відбувають покарання в Росії. Але при цьому не вимагає поблажливості для себе особисто.

Чи можливий обмін Сенцова?

Президенти Росії і України вже двічі обговорювали долю Сенцова й інших утримуваних осіб по телефону, проте поки що конкретних даних про можливий обмін майже немає.

Відомо, що крім Сенцова в обмінному списку є ще кілька десятків ув'язнених.

У МЗС України раніше заявляли, що розглядають усі можливі варіанти для звільнення з російської в'язниці Олега Сенцова, включаючи можливість його обміну на заарештованого за підозрою у державній зраді керівника РІА Новини-Україна Кирила Вишинського.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олега Сенцова та Олександра Кольченка російські силовики затримали ще навесні 2014 року

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів з різних країн.