Експерти попереджають про нову загрозу активності ВІЛ

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Британські експерти попереджають про світову загрозу відновлення активності захворювання на ВІЛ.

Вони пояснюють, що зменшення фінансування цього напрямку в останні роки ставить під загрозу зусилля щодо боротьби з цією хворобою.

Експерти медичного видання The Lancet вважають, що сьогодні світ більше не прагне подолати пандемію до 2030 року - таку ціль погодили раніше країни-члени ООН.

У зв'язку з цим вони закликають до невідкладних змін у сфері лікування та контролю цього захворювання.

У світі 37 млн людей живе з ВІЛ/СНІД, щороку реєструють 1,8 млн нових випадків захворювання.

В останні роки фіксували зниження рівня захворюваності. Проте експерти вважають, що падіння цих показників відбувається дуже повільно.

Хоча рівень ВІЛ-інфікування в цілому знизився, він залишається стійким в маргінальних групах, серед молоді, особливо серед жінок, та в країнах, де поганий доступ до лікування цієї хвороби.

Експерти кажуть, що фінансування цього напрямку протягом останніх років лишається незмінним - 14,7 млрд фунтів, а це на 5,4 млрд менше необхідного для досягнення цілей.

Президент Міжнародного товариства з дослідження ВІЛ, професор Університету в Кейптауні (ПАР) Лінда-Гейл Беккер зазначає: "Попри значний прогрес у відповідь на ВІЛ, ситуація в останні десять років у стані стагнації.

"Необхідно посилити цю роботу, адже ми маємо подолати цей виклик для здоров'я та добробут мільйонів людей", - додає вона.

Експерти також закликали до більш тісної співпраці між спеціалістами в галузі охорони здоров'я для покращення способів лікуванням ВІЛ.

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Вони вважають, що варто відійти від принципу "винятковості" ВІЛ-інфекції, який передбачав спеціальне фінансування.

Замість цього експерти пропонують поєднати скринінг на ВІЛ з іншими неінфекційними захворюваннями, такими як діабет та підвищений тиск.

Наприклад, якщо в Індії поєднати обстеження та лікування на ВІЛ з лікуванням сифілісу серед геїв та жінок, які працюють у секс-індустрії, то це могло б скоротити кількість нових випадків захворювання на ВІЛ на національному рівні на 7% до 2028 року.

"Системи охорони здоров'я мають розроблятися таким чином, аби задовольнити потреби людей, яких вони обслуговують. Включаючи здатність одночасно вирішувати багато проблем", - вважає професор Кріс Байєр.

"Нікого не можна залишити осторонь наших зусиль, спрямованих на досягнення сталого здоров'я", - додав він.

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