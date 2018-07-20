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20 липня у Києві вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув під час вибуху в автомобілі два роки тому.

На перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в центрі Києва приходять журналісти, політики, дипломати, аби вшанувати його пам'ять.

Люди несуть квіти до місця вбивства, деякі активісти тримають плакати з написом "20.07.2016. Київ. Павло Шеремет. Вбивці досі не знайдені".

Адже попри обіцянки влади та правоохоронців, за два роки винних так і не знайшли.

Копирайт изображения Ірина Славінська

Головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, яка теж прийшла на місце вбивства, сказала, що про результати слідства нічого не відомо.

"Ми вимагаємо публічного звіту, оскільки публічний звіт був, якщо я не помиляюсь, 17 лютого 2017 року", - повідомила вона.

За її словами, неприпустимим є той факт, що правоохоронці мовчать.

Копирайт изображения Роман Романюк Image caption Посол США Марі Йованович прийшла на місце вбивства журналіста, аби вшанувати його пам'ять

Напередодні Національна спілка журналістів України оприлюднила заяву, в якій розкритикувала розслідування цієї справи.

"На превеликий жаль, убивство Павла Шеремета, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", досі залишається нерозкритим. Це завдає болю не лише рідним і близьким Павла, його друзям і колегам", - йдеться в заяві НСЖУ.

У спілці вважають, що відсутність прогресу в цій резонансній справі — це "тривожний сигнал для всієї журналістської спільноти, для суспільства в цілому".

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Там нагадали, що минулого року Петро Порошенко вимагав публічного звіту про результати розслідування.

"Цей звіт так і не відбувся. Спілка й далі вимагає його проведення. Журналісти і суспільство мають право знати, що слідство зробило, щоб знайти й покарати вбивць нашого колеги", - заявили в НСЖУ.

Що кажуть в Генпрокуратурі?

20 липня про проведення розслідування Генпрокуратура відзвітувала у Facebook.

Зокрема, речник Андрій Лисенко повідомив, що досудове розслідування проводить міжвідомча слідчо-оперативна група, до складу якої входять співробітники Нацполіції та СБУ.

"Станом на сьогодні вже проведено понад 20 різноманітних експертиз, деякі ще тривають. За словами слідчих, опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчено записи камер відеоспостереження та матеріалів, які з'являлися в медіапросторі", - каже пан Лисенко.

Він нагадав, що слідчі відпрацьовують чотири основні версії щодо мотивів вбивства.

Це - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація ситуації в Україні та помилка об'єктом (підірваний автомобіль належав Олені Притулі).

До проведення експертних досліджень залучено фахівців ФБР.

"Про підозру поки що нікому не повідомлялося. Прокуратура в даному розслідуванні здійснює процесуальне керівництво", - додав речник Генпрокуратури.

Як сталося вбивство?

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці поки що не змогли встановити ані замовників вбивства журналіста, ані його виконавців.

Українська влада і правоохоронці назвали цю справу своїм пріоритетним завданням. Відтоді минуло два роки, а справу досі не розкрили.

Торік генпрокурор Юрій Луценко визнав, що в розслідуванні немає "серйозного прогресу".

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