Брат кличе брата: гурт Oasis може відродитися
Англійський співак Ліам Галлагер розглядає можливість відновити рок-гурт Oasis та повернути до нього свого брата Ноела.
Співак повідомив, що він пробачив своєму братові і не проти знову об'єднатися.
Однак фанати можуть бути розчаровані, оскільки Ноел Галлагер повідомив BBC у листопаді, що він ніколи вже не буде грати у старій групі.
Гурт Oasis розколовся ще у 2009 році через конфлікт між братами.
Однак Ліам Галлагер тепер прагне повернути гурт. Він уточнив у Twitter, що це не від "безвиході", просто вважає, що "це було б добре зробити".
Співак успішно випустив нещодавно свій сольний альбом, а Ноел гастролює з новою групою Noel Gallagher's High Flying Birds.
В часи існування Oasis брати написали та виконали багато хітів, зокрема, Wonderwall та Don't Look Back in Anger.
Гурт заснували у Манчестері в 1991 році.
Ліам - був основним вокалістом і написав кілька пісень, а Ноел - гітаристом і автором більшості пісень.
Вони були єдиними незмінними учасниками гурту з моменту його заснування.
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