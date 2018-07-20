Брат кличе брата: гурт Oasis може відродитися

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Англійський співак Ліам Галлагер розглядає можливість відновити рок-гурт Oasis та повернути до нього свого брата Ноела.

Співак повідомив, що він пробачив своєму братові і не проти знову об'єднатися.

Однак фанати можуть бути розчаровані, оскільки Ноел Галлагер повідомив BBC у листопаді, що він ніколи вже не буде грати у старій групі.

Гурт Oasis розколовся ще у 2009 році через конфлікт між братами.

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Однак Ліам Галлагер тепер прагне повернути гурт. Він уточнив у Twitter, що це не від "безвиході", просто вважає, що "це було б добре зробити".

Співак успішно випустив нещодавно свій сольний альбом, а Ноел гастролює з новою групою Noel Gallagher's High Flying Birds.

В часи існування Oasis брати написали та виконали багато хітів, зокрема, Wonderwall та Don't Look Back in Anger.

Гурт заснували у Манчестері в 1991 році.

Ліам - був основним вокалістом і написав кілька пісень, а Ноел - гітаристом і автором більшості пісень.

Вони були єдиними незмінними учасниками гурту з моменту його заснування.

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