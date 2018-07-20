Що знайшли в "загадковому" єгипетському саркофазі?

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Два тижні тому археологи знайшли масивний саркофаг із чорного граніту в Александрії, який не відкривали протягом 2000 років.

Люди одразу почали поширювати чутки про те, що на останках мумій лежить "смертельне прокляття", або вони можуть належати Александру Великому. Експерти заперечують правдивість цих пліток.

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У саркофазі виявили три тіла, які дуже погано збереглися через те, що всередину потрапила вода.

У Міністерстві старожитностей Єгипту розповіли, що спершу спеціалісти прочинити саркофаг і їх уразив гострий неприємний запах. Пізніше на майданчику працювали вже військові інженери.

"Ми знайшли кістки трьох людей, що наштовхує на думку, що це сімейне захоронення. На жаль, мумії дуже погано збереглися, тому від них залишилися лише кістки", - заявив Мустафа Вазірі, очільник відомства.

Пан Вазірі також прокоментував імовірність "прокляття Фараона": "Ми відкрили саркофаг і, слава Богу, світ не вкрила темрява".

Втім державна газета Єгипту Аль-Арам повідомляє, що до саркофага обмежили доступ через смертельні токсичні гази.

Зазначають, що в черепі однієї з мумій є тріщини, які могли з'явитися через ураження стрілою.

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У саркофазі також виявили фрагмент статуї - голову чоловіка, виготовлену з алебастру.

Орієнтовна вага цієї пам'ятки становить 30 т, її довжина - 2,75 метра, ширина - 1,65 метра і висота - 1,85 метра.

Це найбільший саркофаг з усіх, які знаходили в Александрії. Розмір знахідки породив припущення, що в ньому могли поховати Александра Македонського.

Археологи зазначають, що захоронення належить до Птолемеївського періоду, приблизно в 323 році до нашої ери.

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