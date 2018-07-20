На Житомирщині сталася аварія з багатьма жертвами

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У Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 ушпиталили.

Поліція Житомирщини повідомляє, що аварія сталася на 127-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця.

За попередніми даними, водій автобуса (вірогідно, сполученням Київ-Рівне) їхав у напрямку Житомира і врізався у вантажівку DAF із напівпричепом.

10 людей із травмами різного ступеню тяжкості ушпиталили.

Речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко повідомила "112 Україна", що маршрутка їхала позаду вантажівки.

Причини поки встановлюють, але попередньо спікер уточнила, що "міг спрацювати людський фактор".

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Голова обласної адміністрації Ігор Гундич оголосив 21 липня День скорботи за загиблими.

Він також додав, що серед 10 загиблих - двоє дітей.

Друга смертельна ДТП

Уранці на дорозі "Київ-Одеса" у Миколаївській області сталася ще одна велика аварія.

У ній загинули п'ятеро і 12 людей було травмовано. Серед постраждалих - громадяни Білорусі.

Аварія сталася майже о п'ятій ранку неподалік смт Криве Озеро.

Мікроавтобус Volkswagen із білоруською реєстрацією їхав за маршрутом "Одеса-Гомель" та зіткнувся з вантажівкою, яка, за попередніми даними, стояла на узбіччі.

Водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту".

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