У США проходить фестиваль San Diego Comic-Con - одна з найбільших подій у світі для фанатів поп-культури: коміксів, аніме, фентезі чи відеоігор.

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Як завжди, відвідувачі дають повну волю своїй фантазії, одягаючи неймовірні костюми улюблених героїв.

Ми зібрали добірку деяких із них.

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Цей Фестиваль проходить у місті Сан-Дієго з 1970 року. Усе починалося з виставки коміксів, на яку прийшли кількасот людей.

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А зараз на Комік-кон приїжджають десятки тисяч фанатів аніме, манги, літератури жахів, карткових та відеоігор, фентезі і наукової фантастики.

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І до речі, не думайте, що цей захід - чисто хлопчача забавка.

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У фестивалі беруть участь багато відомих акторів, режисерів, на ньому демонструють уривки з нових фільмів і комп'ютерних ігор.

Цього року, наприклад, відзначили 10-ліття серіалу "Пуститися берега". Один із акторів серіалу Аарон Пол прийшов на захід із донькою в тематичному костюмі.

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Велику увагу привернув приїзд Джоді Віттекер - акторки, яка грає нового Доктора Хто у однойменному серіалі. Доктора-мандрівника Всесвітом, який має кілька реінкарнацій, уперше грає жінка.

Фанатам показали трейлер нового сезону серіалу, а пані Віттекер продемонструвала фірмову звукову викрутку Доктора.

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В Україні комік-кон також проводять - у Києві.

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