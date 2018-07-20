Росія побоюється, що Заходу "злили" її військові таємниці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ракета "Кинжал", яку транспортує літак МіГ-31 над Московю в травні

Федеральна служба безпеки Росії влаштувала обшуки в інституціях, що займаються космічними дослідженнями, запідозривши, що західні шпигуни заволоділи секретною інформацією про російські гіперзвукові ракети.

Обшуки проводять в рамках кримінальної справи за підозрою в державній зраді, повідомляє російська газета "Коммерсант".

За даними видання, під підозрою опинилося близько десяти співробітників Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш).

Обшукали також кабінет директора дослідницько-аналітичного центру Об'єднана ракетно-космічна корпорація Дмитра Пайсона.

Спецслужби підозрюють, що співробітники свідомо передавали таємну інформацію закордонним спецслужбам.

"Встановлено, що витік пішов від співробітників ЦНДІмаша, з якими Дмитро Пайсон підтримував тісний контакт", - повідомило джерело "Коммерсанта".

Співрозмовник видання додав, що наслідки будуть безпрецедентними.

"Полетить багато голів, і одними звільненнями справа точно не закінчиться", - додає він.

ЦНДІмаш - головна наукова організація державної корпорації з космічній діяльності "Роскосмос".

У "Роскосмосі" заявили, що місцеві працівники служби безпеки співпрацюють з ФСБ в рамках кримінальної справи.

Копирайт изображения СКРІНШОТ "РОСІЯ 1" Image caption У березні Володимир Путін представив нове покоління російських ракет

Раніше Міністерство оборони Росії транслювало відео про нове покоління гіперзвукових ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. Деякі з них запускаються з бомбардувальників, інші зі сховищ та пересувних ракетоносіїв.

Про ці системи говорив і президент Росії Володимир Путін в березні. Він згадував ракету "Кинжал", яка спроможна розвивати швидкість понад 12 тис. км на годину і вражати об'єкти в радіусі близько 2 тис. км.

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