За день в Україні у великих ДТП загинули 18 людей

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Лише у Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинули одразу 10 людей, ще 10 ушпиталили.

Поліція Житомирщини повідомляє, що аварія сталася на 127-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця.

За попередніми даними, водій автобуса (скоріше за все, сполученням Київ - Рівне) їхав у напрямку Житомира і врізався у вантажівку DAF із напівпричепом.

10 людей загинули, ще 10 - із травмами різного ступеню тяжкості ушпиталили.

Речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко повідомила "112 Україна", що маршрутка їхала позаду вантажівки.

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Голова обласної адміністрації Ігор Гундич оголосив 21 липня День скорботи за загиблими.

Він також додав, що серед 10 загиблих - двоє дітей.

Криве Озеро

Уранці на дорозі "Київ-Одеса" у Миколаївській області сталася ще одна велика аварія.

У ній загинули п'ятеро і 12 людей було травмовано. Серед постраждалих - громадяни Білорусі.

Аварія сталася о п'ятій ранку неподалік смт Криве Озеро.

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Мікроавтобус Volkswagen із білоруською реєстрацією їхав за маршрутом "Одеса-Гомель" та зіткнувся з вантажівкою, яка, за попередніми даними, стояла на узбіччі.

Водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту".

Міністр інфраструктури Володимир Омелян написав, що в обох цих ДТП "причиною автокатастроф стало грубе порушення правил дорожнього руху".

"Сьогодні комісія проведе перше засідання з розслідування цих трагедій. Глибокі співчуття рідним загиблих", - повідомив міністр.

Аварія у Хмельницькій області

Ще одна аварія за участю вантажівки та легковика сталася на Хмельниччині на в'їзді у село Прибузьке. Там загинули троє людей, дитина у цій ДТП травмувалась.

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За попередніми даними, 36-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою.

"Водій, його 35-річна дружина та 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована до лікарні", - уточнили правоохоронці.

Ця аварія сталася в п'ятницю близько 11:14 на автодорозі М12 Стрий - Знам'янка.

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