У Німеччині нападник поранив ножем 14 пасажирів автобуса

Копирайт изображения AFP Image caption Автобус стоїть на узбіччі дороги в Любеку після ножової атаки.

14 людей поранені, деякі з них - серйозно, під час нападу на пасажирів автобуса в німецькому місті Любек.

Поліція міста, розташованого в північній провінції Шлезвіг-Гольштейн, заявила, що підозрюваного взяли під варту.

Представник поліції підтвердив, що під час нападу нікого не вбили. Територію навколо автобусної зупинки, де стався інцидент, оточили.

На фотографіях з місця події видно автобус біля дороги.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція заявляє, що оперативні дії тривають.

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