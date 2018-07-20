У Німеччині нападник поранив ножем 14 пасажирів автобуса
- 20 липня 2018
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14 людей поранені, деякі з них - серйозно, під час нападу на пасажирів автобуса в німецькому місті Любек.
Поліція міста, розташованого в північній провінції Шлезвіг-Гольштейн, заявила, що підозрюваного взяли під варту.
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Представник поліції підтвердив, що під час нападу нікого не вбили. Територію навколо автобусної зупинки, де стався інцидент, оточили.
На фотографіях з місця події видно автобус біля дороги.
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