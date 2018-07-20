Україна обурена через заяву італійського міністра про Крим

Копирайт изображения Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images Image caption Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні викликав незадоволення українського МЗС

Київ з обуренням сприйняв заяву міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який висловився на підтримку референдуму в анексованому Криму та розкритикував Євромайдан.

Як ідеться в заяві Міністерства закордонних справ України, такі заяви ставлять під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України,

"Засуджуємо позицію італійського політика як таку, що не ґрунтується на реальних фактах та суперечить визнаним принципам та нормам міжнародного права", - заявили в зовнішньополітичному відомстві.

До МЗС запросили посла Італії в Україні "з метою висловлення протесту та отримання роз'яснень", підкреслюють в міністерстві.

"Впевнені, що безвідповідальні висловлювання та заяви окремих політиків не спроможні поставити під сумнів тверду позицію міжнародної спільноти щодо підтримки України у відновленні свого суверенітету й територіальної цілісності", - наголошують в МЗС.

Що обурило МЗС?

Скандальну заяву міністр внутрішніх справ Італії і лідер ультраправої політичної сили "Ліга півночі" Маттео Сальвіні зробив в інтерв'ю The Washington Post.

"Був референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації", - сказав Сальвіні у відповідь на ремарку журналіста про незаконність псевдореферендуму в 2014 році.

"Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами, подібно арабським революціям. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - заявив політик.

Новий уряд в Італії прийшов до влади після виборів в березні цього року. Його члени не вважають Росію військовим викликом для Європи. На їхню думку, це - "потенційний партнер для ЄС та НАТО".

Сальвіні та його колеги по коаліції виступають за зняття санкцій ЄС проти Росії, називаючи її партнером у боротьбі з нелегальною міграцією, ісламістами в середземноморському регіоні, а також важливою силою для відновлення стабільності на Близькому Сході.

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