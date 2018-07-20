Смертельні ДТП в Україні: що влада робитиме з маршрутками?

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Міністерство інфраструктури пропонує заборонити маршрутки, які переобладнали з вантажних транспортних засобів у пасажирські, та запровадити контроль швидкості на дорогах.

Такі пропозиції озвучив міністр інфраструктури Володимир Омелян після одразу трьох великих аварій на українських дорогах за участі маршруток, в яких загинули загалом 18 людей.

"З 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і потім підуть на металобрухт", - заявив міністр під час наради з представниками автомобільної галузі та керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні.

До чого готуватись власникам маршруток та водіям?

За словами пана Омеляна, середній вік переобладнаних маршруток складає понад 10, а в деяких випадках - понад 20 років.

Проїзд в них "важко назвати комфортними і безпечними для пасажира", зауважив він.

"Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку", - підкреслив пан Омелян.

Його речниця Марина Томко уточнила BBC News Україна, що в Україні досі діє норма, яка дозволяє використовувати як пасажирський транспорт переобладнані вантажні мікроавтобуси.

Мінінфраструктури запропонує уряду цю норму скасувати.

Крім того, в міністерстві обіцяють вже на наступне засідання Кабінету міністрів внести проект постанови про "запровадження контролю швидкості на українських автошляхах".

А Нацполіція і Державна служба безпеки на транспорті проведе "жорсткі перевірки автоперевізників по всім автостанціям та місцям висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів".

ДТП під Житомиром

20 липня у Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинули одразу 10 людей, ще 10 ушпиталили.

За попередніми даними, водій автобуса їхав у напрямку Житомира і врізався у вантажівку DAF із напівпричепом.

Вже відомо, що серед загиблих є дитина та громадянин Грузії.

ДТП в Миколаївській і Хмельницькій області

Крім того, цього ж дня вранці на трасі "Київ-Одеса" у Миколаївській області сталася ще одна велика аварія. У ній загинули п'ятеро і 12 людей було травмовано. Серед постраждалих - громадяни Білорусі.

За версією правоохоронних органів, мікроавтобус Volkswagen із білоруською реєстрацією їхав за маршрутом "Одеса-Гомель" та зіткнувся з вантажівкою, яка, за попередніми даними, стояла на узбіччі.

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Ще одне ДТП відбулось на в'їзді у село Прибузьке Хмельницької області. Там загинули троє людей, постраждала дитина.

За попередніми даними, 36-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою.

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