США "не розглядають" пропозицію Путіна про референдум на Донбасі

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Білому Домі повідомили, що не розглядають ідею референдуму на Донбасі

Білий дім "не розглядає" пропозицію російського президента Володимира Путіна про вирішення конфлікту на Донбасі шляхом проведення референдуму на цій території. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на речника Ради національної безпеки США Гарретта Маркіза.

"Адміністрація не розглядає питання про підтримку референдуму на сході України", - сказав пан Маркіз.

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін висунув пропозицію подумати над проведенням референдуму про статус Донбасу.

За інформацією Bloomberg, пропозиція полягає в проведенні під патронатом міжнародної спільноти референдуму у контрольованих сепаратистами районах щодо їхнього статусу.

"Мінські угоди є процесом врегулювання конфлікту на Донбасі, і ці угоди не включають жодної опції для референдуму. Окрім того, для організації так званого референдуму в частині України, яка не перебуває під контролем уряду, не буде легітимності", - зазначив пан Маркіс.

Інформацію про те, що в Білому Домі не розглядають можливість проведення референдуму на Донбасі підтвердило і агентство AP.

Крім того, за словами високопосадовця з Білого Дому, який розмовляв з агентством на анонімних засадах, друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна восени буде присвячена російському втручанню у вибори, ядерному нерозповсюдженню, КНДР, Ірану та Сирії.

Про пропозицію російського президента щодо вирішення українського питання Путін розповів російським послам на закритій зустрічі в четвер.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що "обговорювалися деякі ідеї". Посол Росії в США Анатолій Антонов сказав ВВС, що "ця проблема обговорювалася".

Дональд Трамп 19 липня написав у своєму Twitter, що Україна була однією з тем обговорення на зустрічі в Гельсінкі.

Водночас директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив у четвер, що не знає, що саме обговорював Дональд Трамп з Володимиром Путіним на цьому саміті.