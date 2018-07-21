Як сотні золотистих ретриверів відсвяткували річницю появи породи

  • 21 липня 2018
Golden retrievers at Guisachan, near Tomich Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX
Image caption Golden retrievers at Guisachan, near Tomich

150-річчя від дня виведення золотистих ретриверів відзначили в маєтку в районі Гайлендс у Шотландії, де вперше вивели цю породу собак.

Золотисті ретривери з'явилися у селищі Томіч біля Глен-Афріку у ХІХ сторіччі завдяки землевласнику Дадлі Маджорібенксу, відомому також як лорд Твідмаут.

Золотисті ретривери Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX
Image caption Порода з'явилася 150 років тому

Він схрестив хвилястошерстного ретривера Нус з водним твід-спанієлем Бель у своєму маєтку.

Лорд Твідмаут бажав вивести собаку, здатну плавати на значні відстані, аби здобути дичину.

Golden retrievers at Guisachan, near Tomich Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX
Image caption Who's a good boy or girl? All of them, probably

Клуб золотистих ретриверів Шотландії організував масовий збір золотистих ретріверів та їхніх власників у маєтку цього тижня.

А чотири роки тому група Friends of Guishachan, заснована американкою Джой Віолa, встановила статую на честь виведення цієї золотистих ретриверів.

Golden retrievers at Guisachan, near Tomich Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX

Всі фотографії є об'єктом інтелектуальної власності.

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