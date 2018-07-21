Як сотні золотистих ретриверів відсвяткували річницю появи породи
150-річчя від дня виведення золотистих ретриверів відзначили в маєтку в районі Гайлендс у Шотландії, де вперше вивели цю породу собак.
Золотисті ретривери з'явилися у селищі Томіч біля Глен-Афріку у ХІХ сторіччі завдяки землевласнику Дадлі Маджорібенксу, відомому також як лорд Твідмаут.
Він схрестив хвилястошерстного ретривера Нус з водним твід-спанієлем Бель у своєму маєтку.
Лорд Твідмаут бажав вивести собаку, здатну плавати на значні відстані, аби здобути дичину.
Клуб золотистих ретриверів Шотландії організував масовий збір золотистих ретріверів та їхніх власників у маєтку цього тижня.
А чотири роки тому група Friends of Guishachan, заснована американкою Джой Віолa, встановила статую на честь виведення цієї золотистих ретриверів.
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