Як сотні золотистих ретриверів відсвяткували річницю появи породи

Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Golden retrievers at Guisachan, near Tomich

150-річчя від дня виведення золотистих ретриверів відзначили в маєтку в районі Гайлендс у Шотландії, де вперше вивели цю породу собак.

Золотисті ретривери з'явилися у селищі Томіч біля Глен-Афріку у ХІХ сторіччі завдяки землевласнику Дадлі Маджорібенксу, відомому також як лорд Твідмаут.

Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Порода з'явилася 150 років тому

Він схрестив хвилястошерстного ретривера Нус з водним твід-спанієлем Бель у своєму маєтку.

Лорд Твідмаут бажав вивести собаку, здатну плавати на значні відстані, аби здобути дичину.

Копирайт изображения PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Who's a good boy or girl? All of them, probably

Клуб золотистих ретриверів Шотландії організував масовий збір золотистих ретріверів та їхніх власників у маєтку цього тижня.

А чотири роки тому група Friends of Guishachan, заснована американкою Джой Віолa, встановила статую на честь виведення цієї золотистих ретриверів.

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