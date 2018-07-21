Правоохоронці почнуть "тотальний контроль" перевізників - Омелян

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Від 21 липня Національна поліція та транспортна інспекція розпочнуть "тотальний контроль" усіх пасажирських перевізників, - повідомив у Facebook міністр транспорту Володимир Омелян.

"У випадку відсутності ліцензії при комерційному перевезенні пасажирів - конфіскація транспортного засобу! Якщо є ліцензія, але автобус незаконно переобладнаний з вантажного на пасажирський - перевізник позбавляється ліцензії і сплачує 17 000 грн штрафу", - написав міністр після спільної наради свого відомства із МВС, Нацполіцією, Мінекономіки та Державною службою з безпеки на транспорті.

Раніше Володимир Омелян також говорив про те, що Міністерство інфраструктури пропонує заборонити маршрутки, які переобладнали з вантажних транспортних засобів у пасажирські.

Володимир Омелян також анонсував ухвалення рішення уряду про відновлення швидкісного контролю на дорогах:

"26 липня на засіданні Кабміну буде схвалено відповідну постанову Уряду, якою з 27 липня буде повернуто швидкісний контроль на дорогах".

Крім того, за словами міністра інфраструктури, від 1 серпня для перевізників буде запроваджено електронний кабінет, де фіксуватимуться "вся інформація щодо перевізника, його ліцензій, маршрутів, штрафних балів тощо", і до якого матиме доступ сама компанія, транспортна інспекція та Національна поліція.

У коментарях до допису міністра користувачі Facebook пишуть про те, що до всіх цих заходів уряд вдається лише тоді, коли "стільком людям довелося померти", а також критикують за зволікання із запровадженням автоматичної фіксації порушень та обладнання пасажирського транспорту відеореєстраторами.

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption ДТП на на Старообухівській трасі під Києвом

Напередодні, 20 липня, у Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинули одразу 10 людей, ще 10 ушпиталили.

Крім того, цього ж дня вранці на трасі "Київ-Одеса" у Миколаївській області сталася ще одна велика аварія. У ній загинули п'ятеро і 12 людей було травмовано.

Ще одна аварія за участю вантажівки та легковика сталася на Хмельниччині на в'їзді у село Прибузьке. Там загинули троє людей.

Ввечері п'ятниці на Старообухівській трасі під Києвом в аварії загинула родина з трьох осіб, в тому числі неповнолітня дитина.