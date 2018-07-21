Копирайт изображения UNIAN

Українська сторона у Спільному центрі з координації і контролю за припиненням бойових дій на Донбасі повідомляє, що йдеться про зосередження танків і артилерії.

У повідомленні, оприлюдненому на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, подається перелік важкої зброї і місця її концентрації вздовж лінії розмежування.

Зокрема, йдеться про танки Т-64 і Т-72, самохідні артилерійські установки (САУ) 2С1 "Гвоздика", протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", міномети "Сани", гаубиці Д-30 "Жаба".

Таким чином, йдеться у повідомленні, на лінії розмежування лише впродовж двох діб з боку непідконтрольних Києву територій були зосереджені "сили та засоби, еквівалентні щонайменше двом танковим полкам, п'яти артилерійським дивізіонам, а також засоби протиповітряної оборони".

У СЦКК також припускають, що це може свідчити про підготовку до "активних дій" на лінії зіткнення.

Напередодні агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомила, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін висунув пропозицію подумати над проведенням референдуму про статус Донбасу.

Згодом Білий дім заявив, що "не розглядає" пропозицію російського президента Володимира Путіна про вирішення конфлікту на Донбасі шляхом проведення референдуму, оскільки такий референдум був би нелегітимним і суперечив би Мінським угодам.