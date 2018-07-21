Японці потерпають від надзвичайної спеки після періоду сильних злив

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Через спеку у понад 40 градусів за Цельсієм, що триває два тижні, вже померли 30 людей.

Тисячі звернулися по допомогу лікарів. Японський уряд закликав людей дотримуватися правил безпеки.

Цього тижня у центральних регіонах Японії було зафіксовано 40,7 градуса з Цельсієм, що є рекордно високою температурою за останні 5 років.

У Кіото температура залишалася вищою за 38 градусів впродовж цілого тижня,- це перший такий випадок від початку спостережень наприкінці ХІХ сторіччя.

По тому, як шестирічний хлопчик помер після уроку на вулиці, міністерство освіти країни наказало школам дотримуватися спеціального режиму, аби запобігти тепловим ударам серед учнів.

Японська метеорологічна служба закликала усіх пити достатньо води, щоб уникнути перегріву організму і зневоднення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Спека серйозно ускладнила роботу волонтерів, які ліквідують наслідки нещодавньої повені на Заході Японії

Спека значно ускладнила відновлювальні роботи після повені, яка вразила західні регіони Японії на початку липня. Тоді від наслідків злив і зсувів ґрунту загинули понад 200 людей.