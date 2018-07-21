Динамо перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гол Віталія Буяльського приніс перемогу київському "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України перемогло донецький "Шахтар".

Матч, який проходив на одеському стадіоні "Чорноморець", завершився з рахунком 1:0 на користь киян.

Матч почався з атак "Шахтаря" на половині поля "Динамо". Пробити голкіпера киян Дениса Бойка вже на перших хвилинах намагався бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі. М'яч потрапив у перекладину.

Але футбольна фортуна більше посміхалася київському "Динамо". Під час контратаки киян на 18-й хвилині голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов вийшов з воріт, але втратив м'яч. "Динамо" скористалося можливістю і півзахисник киян Віталій Буяльський забив гол в пусті ворота "Шахтаря".

Перший тайм закінчився безрезультатними атаками "Шахтаря" за участю Жуніора Мораеса, який тільки у червні покинув київську команду, й кутовими біля воріт "Динамо". Перший тайм так і завершився на користь "Динамо".

Другий тайм почався з небезпечних атак футболістів "Динамо" на половині поля "Шахтаря". Віктор Циганков намагався пробити по воротах, але потрапив у футболіста "Шахтаря", а Володимир Шепелєв пробив вище воріт.

На 67-й хвилині Фернандо Педро бив у нижній кут воріт "Динамо", але голкіпер киян Денис Бойко відбив м'яч.

Кияни пішли у контратаку, і на 72-й хвилині створили чудовий момент, але м'яч після удару Циганкова потрапив у перекладину.

На 79-й хвилині Жуніор Мораес вирішив пробити по воротам своєї колишньої команди, але Бойко легко впіймав м'яч.

Матч завершувався безрезультатними атаками "Шахтаря", а на 89-й хвилині півзахисник киян Микола Шапаренко не зміг реалізувати непоганий шанс забити у ворота донецької команди.

На 4-й доданій арбітром хвилині біля воріт "Динамо" під час атаки впав гравець "Шахтаря". Гравці "Динамо" спробували його перегорнути, що призвело до штовханини.

Судді показали червоні картки гравцю "Динамо" Микиті Бурді та форварду "Шахтаря" Ісмаїлі. Пізніше голкіпер киян Денис Бойко отримав жовту картку за затування часу.

Матч відвідали 27,4 тисячі вболівальників.

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