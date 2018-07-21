США нададуть Україні 200 млн доларів допомоги в сфері оборони
Міністерство оборони США оголосило, що надасть Україні 200 млн доларів для посилення оборонних можливостей країни.
"Міністерство оборони надасть Україні 200 мільйонів доларів до фондів співробітництва у сфері безпеки для додаткового навчання, спорядження та консультативних зусиль щодо розбудови оборонної спроможності українських збройних сил", - наголошується в заяві.
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Фінансування спрямують на навчання, посилення військової медицини, систем сповіщення про ситуацію, безпеку комунікацій, забезпечення приладами нічного бачення. Терміни постачання амуніції та обладнання оголосять пізніше.
В Пентагоні підкреслили, що з новим пакетом допомоги загальний обсяг американської допомоги для сектору безпеки України перевищить 1 млрд доларів з 2014 року.
В Міністерстві оборони США також повідомили, що співпраця з Україною в сфері безпеки спиратиметься на ухвалений Верховною Радою нещодавно Закон про національну безпеку.
"Цей закон, який передбачає законодавчу базу для узгодження архітектури національної безпеки України з євроатлантичними принципами, є важливим кроком у напрямку досягнення Україною мети досягнення взаємосумісності з НАТО", - зазначають в Пентагоні.
Оголошення про надання Україні допомоги зроблено через декілька днів після саміту президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним.
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На цьому саміті президент Росії запропонував провести референдум в контрольованих сепаратистами районах Донбасу. Через день після появи інформації про цю пропозицію у ЗМІ в Білому Домі заперечили, що розглядають її та пояснили що такий референдум не відповідає положенням мінських угод та не буде легітимним.