Усик побив Гассієва у Москві: як це було

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Український боксер Олександр Усик в Москві переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

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Олександр Усик об'єднав чотири пояси цій ваговій категорії - WBC, WBO, WBA, IBF.

Бій між Усіком і Гассієвим відбувся в ніч на неділю на рингу в спортивному комплексі "Олімпійський" в Москві в рамках турніру World Boxing Super Series (WBSS).

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Поєдинок тривав усі 12 раундів і український боксер переміг за очками. Усі судді віддали перемогу українцю: 120:108, 119-109, 119-109.

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Крім статусу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександр Усік став володарем кубка Мохаммеда Алі і поясу журналу The Ring.

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Для Мурата Гассієва ця поразка стала першою в кар'єрі. У Олександра Усика 15 перемог в 15 боях в професійному боксі.