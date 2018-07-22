Джорджу виповнилось 5: як ріс маленький принц
Життя у фото первістка герцога і герцогині Кембриджських принца Джороджа: від пологового будинку до знайомства з Бараком Обамою.
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Getty Images
Перша поява на людях через день після народження у лікарні Сент-Мері разом з батьками Кетрін і Вільямом. Тоді йому ще не обрали ім'я. 23 липня 2013 року
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PA
Маленький Джордж на руках тата в день хрещення. 23 жовтня 2013 року
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PA
Принцу вже рік, і він супроводжує батьків під час своєї першої подорожі за кордон до Веллінгтона (Нова Зеландія). 7 квітня 2014 року
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Getty Images
Джордж грається з дітьми у Веллінгтоні. 9 квітня 2014 року
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Duke and Duchess of Cambridge
Перед Різдвом батьки оприлюднили кілька офіційних фотопортретів Джорджа. Цей зробили в листопаді 2014 року на сходах у дворі Кенсингтонського палацу
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PA
2 травня 2015 року народилася молодша сестра Джорджа принцеса Шарлотта. У той же день він познайомився з нею в лікарні Сент-Мері
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Duchess of Cambridge
Через місяць Джорджа сфотографували разом з Шарлоттою у сімейному заміському будинку в графстві Норфолк. 6 червня 2015 року
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Reuters
Принц Джордж спостерігає за повітряним парадом Королівських ВПС на руках свого батька - капітана цього роду військ. 13 червня 2015 року
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Getty Images
Джордж на гірськолижному курорті в Альпах. 3 березня 2016 року
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The White House
Принц тисне руку президенту США Бараку Обамі. 22 квітня 2016 року
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Duchess of Cambridge
Перший день у дитсадку, графство Норфолк. 6 червня 2016 року
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PA
Джордж годує домашнього собаку Лупо у свій третій день народження. 22 липня 2016 року
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PA
Маленький принц і мильні бульбашки на вечірці для родин військових в Канаді. 29 вересня 2016 року
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PA
Джордж після ранкової різдвяної служби в церкві Святого Марка, що неподалік від будинку його бабусі і дідуся по материнській лінії в графстві Беркшир. 25 грудня 2016 року
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EPA
Джордж разом з сім'єю оглядає вертоліт під час візиту до Гамбурга (Німеччина). Липень, 2017 року
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Chris Jackson/Getty Images
Цей фотопортрет зробили у Кенсингтонському палаці і оприлюднили, коли принцу виповнилося чотири роки, тобто 22 липня 2017 року
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Reuters
У родині Джорджа знову поповнення. На цей раз він з сестрою, принцесою Шарлоттою, йдуть знайомитися зі своїм молодшим братом, принцом Луї. Він з'явився на світ 23 квітня 2018 року
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PA
Джордж був одним з пажів на весіллі свого дядька принца Гаррі, герцога Сассекського, і актриси Меган Маркл. 19 травня 2018 року
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PA
Принц грається з іграшковим пістолетом в містечку Тетбері, графство Глостершир. Червень 2018 року
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AFP/Getty
З татом і сестрою після херстин молодшого брата, принца Луї. 9 липня 2018 року
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Matt Porteous/PA Wire
До дня народження принца Джорджа оприлюднили його новий офіційний фотопортрет