Бійки фанатів в Одесі: поранені поліцейські, 14 затриманих

Копирайт изображения od.npu.gov.ua Image caption Стоп кадр з відео бійки

В Одесі під час масового зіткнення між футбольними фанатами постраждали двоє поліцейських, повідомляє прес-служба поліції.

Бійка відбулась на вулиці Маразліївській, недалеко від стадіону "Чорноморець", до початку матчу за Суперкубок між "Шахтарем" (Донецьк) і "Динамо" (Київ).

"Отримавши повідомлення про бійку, поліцейські негайно прибули на місце події для врегулювання конфлікту ", - йдеться в повідомленні.

До Приморського відділу доставили шістьох осіб.

Ще одна бійка сталася біля дельфінарію "Немо" на пляжі "Ланжерон", конфлікт виник між нетверезим фанатом однієї з команд і групою уболівальників команди-суперника.

У відділ поліції доставили сімох осіб.

Всього протягом дня напередодні матчу в Одесі до відділів поліції доставили 14 вболівальників, які були учасниками бійок.

Щодо сімох склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство, ще двоє будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 296 ККУ - хуліганство.

В Одесі київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України перемогло донецький "Шахтар".