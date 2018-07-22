Бійки фанатів в Одесі: поранені поліцейські, 14 затриманих
В Одесі під час масового зіткнення між футбольними фанатами постраждали двоє поліцейських, повідомляє прес-служба поліції.
Бійка відбулась на вулиці Маразліївській, недалеко від стадіону "Чорноморець", до початку матчу за Суперкубок між "Шахтарем" (Донецьк) і "Динамо" (Київ).
"Отримавши повідомлення про бійку, поліцейські негайно прибули на місце події для врегулювання конфлікту ", - йдеться в повідомленні.
До Приморського відділу доставили шістьох осіб.
Ще одна бійка сталася біля дельфінарію "Немо" на пляжі "Ланжерон", конфлікт виник між нетверезим фанатом однієї з команд і групою уболівальників команди-суперника.
У відділ поліції доставили сімох осіб.
Всього протягом дня напередодні матчу в Одесі до відділів поліції доставили 14 вболівальників, які були учасниками бійок.
Щодо сімох склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство, ще двоє будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 296 ККУ - хуліганство.
В Одесі київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України перемогло донецький "Шахтар".