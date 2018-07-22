Соцмережі про бій Усика у Москві: "історична перемога" і "заробляння грошей"

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Двобій Олександра Усика і росіянина Мурата Гассієва у Москві збурив соцмережі. Перемога українця викликала, як величезну хвилю радості в українських соцмережах, так і обурення через сам факт виступу спортсмена у Москві.

Зовсім нещодавно офіційний Київ закликав бойкотувати Чемпіонат світу з футболу у Росії, а міністерство молоді і спорту рекомендувало спортсменам не виступати на території, яку Україна офіційно визнала країною-агресором.

Радості без меж

Новини про перемогу Олександра Усика зібрали тисячі лайків, а фото боксера з українським прапором у Москві - тисячі репостів і вітань: від президента і прем'єра до співаків, телеведучих і звичайних українців. Прем'єр Володимир Гройсман назвав перемогу Усика історичною і запропонував присвоїти йому звання "Героя України".

"Якщо Усик піде в президенты, мої всі за нього!", - написав відомий блогер і бізнесмен Гарік Корогодський.

"Це був неперевершений бій... Дякуємо Олександру за його переконливу перемогу, яка в цей нелегкий час є дуже символічною для абсолютної більшості українців!", - написав Павло Гвозденко, заступник голови Держагентства водних ресурсів України.

Багато користувачів писали схожі повідомлення про те, що українець побив росіянина у Москві і в столиці Росії заграв український гімн, майорів прапор. Усика хвалили і за бій, і за пісню, під яку він виходив.

"Він ще вийшов з татухою тризуба, здійняв над головою жовто-синій прапор і під пісню: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою!". Кажуть, на Красній площаді цілу ніч вили птеродактилі, з кремлівсього муру в кількох місцях повилазила ізоляційна вата...", - написав у Facebook депутат Віталій Чепинога.

"Подвійні стандарти"

Критики на адресу українського боксера теж вистачало: у соцмережах йому пригадали неоднозначні відповіді на питання, кому належить Крим (у 2016 році він сказав, що "Крим - це Крим"), згадали його підтримку Партії регіонів, та висловлювали припущення, що такий двобій доносить світу месидж, що "між Україною і Росією все гаразд, а на Донбасі воюють радикали".

Чим Усик відрізняється від заробітчан в Росії, яких ми клеймимо позором, це подвійні стандарти, запитав у Facebook користувач Андрій Прудченко. "Йолопи, він просто заробляє собі гроші, яких більшість з вас ніколи навіть не побачить за все життя... До чого тут "герой"?! До чого тут Україна?!", - написав у коментарі під новиною ВВС Україна про Усика Grigoriy Dan.

"Зараз живемо в такий час, коли просто спортивні перемоги не так важливі, як їх внутрішня складова. Тому перемога Усика наче й мала б зачепити, але цього немає. Ні, те, що він зробив - вражаюче. Зі спортивної точки зору. Однак неможливо в час, коли ворог топче нашу землю і ледь не щодня вмирають наші люди взяти і абстрагуватися", - зазначив журналіст Іван Ярославович у Facebook

Боксера запитували, чому він не вийшов у футболці FreeSentsov на підтримку російського режисера, який понад два місяці голодує у в'язниці у Росії, чому не сказав "Слава Україні".

"Усик не визнає, що Крим окупований та лиже руки московському попу, який відмовився вшанувати наших загиблих героїв, московсько-Української війни", - написав Томаш Лелекач.

Проте, частина користувачів все ж закликала не шукати зрад у перемозі.

"Пробачте, друзі, але я охрініваю. За деякими постами і коментарями, складається враження, щоб краще Усик програв. Тоді б українська держава затвердилась. Я розумію, що багатьом невідома така хєрня як софт пауер. Але... камон.. як так можна зашкварюватись", - пише блогер Mykola Malukha. "Я теж в шоці. Усик наваляв москалю в центрі Москви, а вони вишукують тут якусь зраду", - відповідав пану Малусі у коментарях Andrew Gnidets.

"Чи може сам спортсмен всупереч думці організаторів та функціонерів боксерських асоціацій обирати місце бою?", - запитував Костянтин Машовець.

"Усик дав нам сьогодні радість і годість. І я не впевнена, що кожен з нас подарував Україні стільки ж радості і гордості", - написала у Olena Stadnik Stefurak.