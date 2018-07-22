У Британії шоколаду Toblerone повернуть старий дизайн

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Виробник швейцарського шоколаду Toblerone вирішив повернути попередній дизайн шоколадних плиток на території Великої Британії.

У 2016 році компанія-виробник легендарного шоколаду Mondelez International оголосила, що в Британії Toblerone матиме інший вигляд - із ширшим проміжком між шоколадними трикутниками.

У Mondelez тоді сказали, що у такий спосіб хочуть скоротити вагу продукту, щоб зменшити витрати на виробництво. Але британські шанувальники ласощів були обурені змінами.

Компанія повідомила, що новий дизайн не став "ідеальним" рішенням надовго.

Тепер плитки шоколаду стануть знову на 50 грамів важчими.

Коли в 2016 році у Mondelez зменшили вагу шоколадки до 150 грамів, вони скаржилися на вартість інгредієнтів. У компанії пояснювали, що опинилися перед вибором - або змінювати форму шоколаду, або збільшувати вартість.

Але любителі Toblerone сприйняли новину не надто радісно. Своє обурення вони виплеснули в соцмережі.

Image caption У 2016 році змінився дизайн плиток Toblerone у Британії, деяких споживачів це обурило

"Після важкого робочого дня я вирішила зробити собі приємність. Я передчувала момент, поки не розгорнула упаковку і не зрозуміла, що половини "трикутників" не вистачає!" - написала одна з обурених прихильниць шоколаду на сторінці Toblerone у Facebook.

"Сьогодні їв шоколад і загубив черевик. А знайшов його в одній з "порожнин" у шоколаді", - написав інший споживач.

Багато хто казав, що шоколадки стали схожі на велосипедну раму.

А от у компанії Mondelez казали, що після зміни дизайну в 2017 році, продажі виросли, і той рік для Toblerone був чудовим.

Скільки коштуватиме нова 200-грамова плитка шоколаду, поки не повідомили.

Також напередодні Mondelez повідомили, що наступного року почнуть випускати шоколад Dairy Milk під брендом Cadbury, в якому буде на 30% менше цукру. Це пов'язано з ініціативою британської влади щодо зниження вмісту цукру в продуктах.