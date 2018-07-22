У США розсекретили документи про стеження за екс-радником Трампа

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Адміністрація президента США оприлюднила документи, що стосуються стеження ФБР за колишнім радником Дональда Трампа Картером Пейджем. Бюро розслідувало зв'язки із Росією під час президентської кампанії 2016 року.

ФБР передала документи засобам масової інформації, які запросили доступ до них відповідно до закону про свободу інформації. Частина даних в опублікованих документах прихована. Дональд Трамп у Twitter звинуватив ФБР і міністерство юстиції в тому, що вони ввели суд в оману. Розслідування щодо пана Пейджа він порівняв із полюванням на відьом.

У 2017 році Картер Пейдж дав інтерв'ю BuzzFeed, в якому розповів, що його намагалися завербувати співробітники російської розвідки.

Стежити за членом передвиборчого штабу пана Трампа почало в 2016 році за запитом мін'юсту США у рамках закону про таємне спостереження з метою зовнішньої розвідки (FISA).

В оприлюднених матеріалах згадують поїздку пана Пейджа до Росії у липні 2016 року. За даними колишнього агента МІ-6 Крістофера Стіла, під час цієї поїздки пан Пейдж зустрічався з високопосадовцями з російської енергетичної галузі.

Пан Пейдж заперечує таку зустріч і стверджує, що ніколи не укладав із Кремлем будь-яких політичних домовленостей. За весь час розслідування йому не пред'явили звинувачень.

"Публікація цих документів бере на себе увагу, враховуючи, що прослуховування у рамках FISA, як правило, уряд найкраще охороняє. За 40 років після ухвалення закону, що регулює перехоплення телефонних дзвінків та інших повідомлень на території США в пошуках шпигунів і терористів, подібні документи ніколи не публікували, на відміну від матеріалів про стеження в рамках звичайних кримінальних справ ", - зазначає The New York times.

Сам Пейдж написав у Twitter, що документи свідчать про "приголомшливі порушення громадянських прав".

Image caption У розслідуванні впливу Росії на вибори у США та можливої участі Кремля у виборчій кампанії Трампа постійно з'являються нові подробиці.

Стеження за Пейджем

У жовтні 2016 року, міністерство юстиції США звернулося до суду за дозволом про стеження за Картером Пейджем. Основні причини - його відносини з російською розвідкою і представниками Кремля.

За даними демократів, у ФБР були підстави для стеження за колишнім радником Трампа: з 2004 по 2007 рік він жив у Москві і основною сферою його діяльності були угоди з російським "Газпромом".

Демократи стверджують, що пан Пейдж перебував під пильним наглядом американської і російської розвідок.

Кремль заперечує факт втручання в американські вибори. Інформацію про те, що представники передвиборного штабу Трампа постійно спілкувалися з представниками російської розвідки і влади, в Кремлі також назвали неправдивою.

Хто такий Картер Пейдж

47-річний Картер Пейдж працював у передвиборчому штабі Дональда Трампа з березня по серпень 2016 року. Раніше він закінчив військово-морську академію в Аннаполісі й прослужив п'ять років у флоті.

Коли він пішов у відставку, у 2004-2007 роках працював у московському офісі Merrill Lynch, потім заснував власну інвестиційну фірму Global Energy Capital. Його діловим партнером був, зокрема, заступник голови фінансового департаменту "Газпрому" Сергій Яценко.

У 2013 році ФБР допитало пана Пейджа через розмову на енергетичному симпозіумі між ним і громадянином Росії, який насправді був офіцером розвідки. Пан Пейдж сказав, що вважав співрозмовника бізнесменом.