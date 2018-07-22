За що українських музикантів у Греції засудили до 180 років тюрми?

Копирайт изображения facebook.com/familiaPerkalaba

Українського музиканта гурту Familia Perkalaba Сергія Шваюка та іншого українця Петра Литвинчука звинуватили у перевезенні нелегальних мігрантів з Туреччини у Грецію. Їх засудили до 180 років ув'язнення. Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

В українському МЗС заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді" зазначив, що за інформацією консула, який був присутній на судовому засіданні, адвокат готує апеляцію на рішення суду.

Пан Кирилич підкреслив, що максимальним покаранням за таке правопорушення є 25 років.

Продюсер Familia Perkalaba Олег "Мох" Гнатів через це звернувся до українців на свій сторінці у Facebook, аби вони "побажали пацанам Волі".

Грецький суд вирішив, що пан Литвинчук та пан Шваюк порушили кілька грецьких законів: незаконний перетин кордонів країни ЄС, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти та відсутність рятувальних засобів. Також повідомляли, що в українців не було документів на керування яхтою.

Що за судно?

Як пише видання "Слідство. Інфо", на борту судна перебували 63 нелегальних мігранти. За грецьким законодавством, за одного мігранта дають 10-15 років ув'язнення.

Раніше рідні затриманих запевняли: Сергій та Петро знайшли у Туреччині законну роботу помічників капітана на прогулянковій яхті. Вже там озброєні люди погрожували фізичною розправою і змусили їх перевозити на яхті мігрантів.

"Коли їх затримала берегова охорона Греції, вони якийсь час не знали, у чому їх звинувачують. Тут і вони постраждали, оскільки їх змусили до керування цієї яхти", - повідомила перекладач прокуратури міста Пірей Лідія Костів "Слідство.Інфо".

За її словами, під час затримання у двох українців не було документів на керування яхтою.