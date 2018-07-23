Стрілянина у Торонто: двоє загиблих і 13 поранених
Двоє людей загинули і ще 13 поранені у стрілянині у канадському місті Торонто, повідомила місцева поліція, додаючи, що нападник загинув.
У поліції додали, що серед загиблих є молода дівчина, а також сам нападник.
Стрілянина сталась на перетині вулиць Данфорт та Логан ввечері у неділю.
Поліція поки не повідомляє більше деталей.
Деяким жертвам надавали допомогу просто на місці подій, інших відвезли до лікарень. Мотиви стрілянини наразі невідомі.
Журналіст Джеремі Кон написав у Twitter, що жертви лежать просто на місці стрілянини.
Джоді Штайгауер розповіла CBC News, що перебувала з родиною у ресторані неподалік, коли почула звуки, схожі на 10-15 вибухів феєрверків.
"Ми почули, як люди почали кричати на вулиці", - додала жінка.