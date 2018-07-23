Стрілянина у Торонто: двоє загиблих і 13 поранених

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція евакуювала людей з району, де стався напад

Двоє людей загинули і ще 13 поранені у стрілянині у канадському місті Торонто, повідомила місцева поліція, додаючи, що нападник загинув.

У поліції додали, що серед загиблих є молода дівчина, а також сам нападник.

Стрілянина сталась на перетині вулиць Данфорт та Логан ввечері у неділю.

Поліція поки не повідомляє більше деталей.

Деяким жертвам надавали допомогу просто на місці подій, інших відвезли до лікарень. Мотиви стрілянини наразі невідомі.

Журналіст Джеремі Кон написав у Twitter, що жертви лежать просто на місці стрілянини.

Джоді Штайгауер розповіла CBC News, що перебувала з родиною у ресторані неподалік, коли почула звуки, схожі на 10-15 вибухів феєрверків.

"Ми почули, як люди почали кричати на вулиці", - додала жінка.