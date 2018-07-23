Спецслужби США створили відділ для боротьби з кібератаками з Росії

Копирайт изображения Reuters Image caption Директор АНБ Пол Накасон

В американських спецслужбах створили відділ для боротьби з кібератаками з Росії, заявив директор Агентства національної безпеки Пол Накасоне. За його словами, "маленька російська група" займеться усуненням загрози з боку Росії.

Накасон не сказав, як саме влаштована робота нового підрозділу. Він зробив заяву про створення групи із запобігання російським кібератакам 21 липня на форумі з комп'ютерної безпеки в Аспені. На виступ звернуло увагу видання Bloomberg.

Директор АНБ одночасно очолює і так зване кіберкомандування - підрозділ збройних сил США, який займається військовими кіберопераціями різного характеру.

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За словами Пола Накасоне, створення окремої групи для протидії Росії в кіберпросторі відповідає тому, як працювали американські спецслужби останні кілька років.

Раніше Накасон, який очолює АНБ з травня 2018 року, говорив, що США повинні змінити своє ставлення до Росії в зв'язку з даними американських спецслужб про втручання хакерів, пов'язаних з Кремлем, у виборчий процес під час президентських перегонів в США в 2016 році.

12 агентів ГРУ

В середині липня 2018 року міністерство юстиції США опублікувало висновки слідства у справі про втручання Росії в американські вибори, яким займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Як випливає зі звинувачення, 12 співробітників Головного розвідувального управління Росії вели спецоперацію зі злому листування американських політиків, в першу чергу членів Демократичної партії і штабу Гілларі Клінтон.

За даними звинувачення, співробітники ГРУ не тільки отримали листування демократів, а й організували публікацію матеріалів на сайті DCLeaks.com і передали її проекту WikiLeaks.

Росія заперечує будь-яку причетність до втручання в американські вибори, в тому числі й до хакерських атак. Президент Росії Володимир Путін, як стверджує американський лідер Дональд Трамп, особисто запевнив президента США, що Москва не займалася втручанням у вибори.