Озіл залишає збірну Німеччини через фото з Ердоганом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Месут Озіл та Реджеп Ердоган

Німецький футболіст турецького походження Месут Озіл, який грає за лондонський "Арсенал", оголосив про завершення кар'єри у національній збірній.

Приводом для такого рішення стала зустріч Озіла з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і критика після невдалого виступу збірної на ЧС-2018.

Про своє рішення Озіл оголосив у Twitter. У трьох записах він розкритикував німецьку пресу, яка, за словами футболіста, накинулась на нього тільки за те, що він має турецьке походження.

"Я німець, коли ми виграємо, але іммігрант, коли програємо", - написав чемпіон світу 2014 року у складі Німеччини.

За словами Озіла, його досі не сприймають як свого у німецькому суспільстві та забувають його заслуги.

Озіл заявив, що критика на його адресу через фотографію з Реджепом Ердоганом безпідставна.

Футболіст вказує, що деякі німецькі видання використовують його фотографію з Ердоганом як "ультраправу пропаганду", хоча сам він жодного стосунку до політики не має.

"Для мене фотографія з Ердоганом - це просто данина поваги до найвищої посади у країні моєї родини", - написав Озіл.

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Він каже, що мати вчила його поважати своє коріння і не забувати, звідки його родина. Футболісту байдуже, хто зараз президент Туреччини, головне, що це президент країни, звідки походить його родина.

За словами Озіла, він отримує на свою адресу расистські образи як з боку політиків, так і простих вболівальників у Німеччині.

У зв'язку з цим він вирішив не одягати футболку своєї національної збірної та не виступати за Німеччину.

Зустріч з Ердоганом

Месут Озіл сфотографувався разом з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Лондоні під час благодійного заходу 13 травня 2018 року.

Футболіста розкритикувала за знімок не тільки німецька преса, а й місцева футбольна асоціація, оскільки Ердоган, як заявив керівник організації Рейнхарт Гріндел, не поділяє цінності, за які вона бореться.

Та зустріч з турецьким президентом відбулася незадовго до початку Чемпіонату світу з футболу в Росії й більш ніж за місяць до президентських виборів в Туреччині. Ердоган на них здобув перемогу.

Правляча президентська партія Туреччини використала фото Озіла та Ердогана у виборчій кампанії.

Багато німецьких політиків засумнівались у відданості Озіла демократичним цінностям.