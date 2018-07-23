Вперше за 60 років з'явилися нові ліки проти малярії

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США схвалили виробництво засобу від малярії під назвою Tafenoquine. Це перші ліки, розроблених за останні 60 років, які успішно пройшли тестування на всіх рівнях.

Останньою і найголовнішою інстанцією стало Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration), яке і дало зелене світло новому лікарському препарату.

Ліки передбачені для так званої триденної малярії, якою щорічно в світі захворюють 8,5 млн людей.

Триденна малярія - найбільш поширена форма захворювання в Африці на південь від Сахари. Найчастіше в цих країнах інфікуються діти до 12 років, причому найчастіше вони отримують множинні укуси малярійних комарів, що робить перебіг хвороби особливо болісним. Відсоток смертельності в цих африканських країнах дуже високий.

Створення вакцини від малярії: чому це так важливо

Боротися з цією формою захворювання особливо важко, тому що її збудник (plasmodium vivax) може зберігатися в печінці людини роками і проявлятись багаторазово через певні проміжки часу.

Крім того, хворий сам по собі стає загрозою: комар, що вкусив його так розносить хворобу далі.

Дія Tafenoquine якраз і полягає в тому, щоб виводити з печінки (і з організму) паразита, що зачаївся.

Вчені називають Tafenoquine феноменальним проривом в області боротьби з малярією. Регулятори по всьому світу, особливо в країнах, які страждають від епідемій, тепер повинні будуть вирішити, чи можуть вони рекомендувати препарат до застосування в своїх країнах.

Серйозний прорив

У світі вже існує препарат Primaquine, який використовують для очищення печінки від збудників малярії, але для досягнення ефекту його треба приймати протягом 14 днів, тоді як у випадку нових ліків достатньо однієї дози.

Медики стурбовані тим, що, починаючи приймати Primaquine і відчуваючи полегшення через кілька днів, пацієнти самовільно припиняють курс лікування, і малярія повертається.

FDA заявляє, що Tafenoquine вельми ефективний і буде застосовуватися на території США, проте у нього є низка побічних ефектів, до яких слід поставитися уважно.

Наприклад, у людей з дефіцитом ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФД) препарат може викликати сильну анемію.

Також не рекомендується давати Tafenoquine людям з психічними розладами.

При цьому, кажуть вчені, поява нових ліків вселяє надію, що найближчим часом вдасться приборкати збудник триденної малярії та зберегти мільйони життів.

На думку фахівців, ми спостерігаємо нійбільш вражаючий прорив в лікуванні малярії за останні 60 років.

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