В Британії трирічну дитину облили кислотою: як це сталося
Трирічний хлопчик отримав опіки після того, як йому бризнули їдкою речовиною в обличчя в магазині міста Вустер на заході Англії. Дитина вже вийшла з лікарні, а поліція затримала трьох підозрюваних.
Напад стався в магазині Home Bargains вдень в суботу, 21 липня.
Коли хлопчика облили їдкою речовиною, з ним були його рідні, повідомляє поліція.
У дитини діагностували хімічні опіки руки та обличчя.
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Головний суперінтендант Марк Тревіс запевнив, що сім'я отримує спеціалізовану підтримку від медиків та поліції.
"Ми сподіваємось, що поранення не матимуть визначального впливу на його подальше життя, вони серйозні, і на даний момент це трохи занадто рано сказати, але все виглядає позитивно", - зазначив він.
Кого підозрюють?
Поліція вже затримала трьох ймовірних нападників в Лондоні. Це чоловіки віком 22, 25 та 26 років.
Як пише The Daily Mail з посиланням на правоохоронні органи, всіх трьох бачили поруч з постраждалою дитиною незадовго до нападу. Судячи з їхньої поведінки, ці чоловіки добре знайомі один з одним.
Ще один затриманий - 39-річний житель Вулверхемптона. Його підозрюють у змові з метою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Ім'я затриманого невідоме.
Мотиви нападу також поки незрозумілі.
У Вустері 21 липня відбувся мітинг ультраправої організації "Ліга оборони Англії", але і в поліції, і в мерії міста вважають, що напад на дитину не стосується цієї акції.
Вустер вважається одним з найспокійніших міст в Англії з відносно низьким рівнем злочинності. У 2016 році він був визнаний найбезпечнішим англійським містом.
Застосування їдких хімічних речовин, що викликають опіки, досить поширене під час вуличних нападів у Великій Британії. Тільки в 2016 році в Лондоні відбулося понад 350 подібних нападів, хоча ще в середині 2000-х в британській столиці реєструвалося близько 100 таких інцидентів щорічно.
Благодійна організація ASTI, яка допомагає жертвам нападів з використанням кислоти, стверджує, що в основному жертвами і виконавцями таких злочинів в Великій Британії стають чоловіки. Це розходиться з міжнародної статистикою, яка свідчить про те, що частіше жертвами стають жінки.
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