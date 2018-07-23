В Британії трирічну дитину облили кислотою: як це сталося

Копирайт изображения WEST MERCIA POLICE Image caption Трьох імовірних нападників зафіксували камери стеження магазину

Трирічний хлопчик отримав опіки після того, як йому бризнули їдкою речовиною в обличчя в магазині міста Вустер на заході Англії. Дитина вже вийшла з лікарні, а поліція затримала трьох підозрюваних.

Напад стався в магазині Home Bargains вдень в суботу, 21 липня.

Коли хлопчика облили їдкою речовиною, з ним були його рідні, повідомляє поліція.

У дитини діагностували хімічні опіки руки та обличчя.

Головний суперінтендант Марк Тревіс запевнив, що сім'я отримує спеціалізовану підтримку від медиків та поліції.

"Ми сподіваємось, що поранення не матимуть визначального впливу на його подальше життя, вони серйозні, і на даний момент це трохи занадто рано сказати, але все виглядає позитивно", - зазначив він.

Кого підозрюють?

Поліція вже затримала трьох ймовірних нападників в Лондоні. Це чоловіки віком 22, 25 та 26 років.

Як пише The Daily Mail з посиланням на правоохоронні органи, всіх трьох бачили поруч з постраждалою дитиною незадовго до нападу. Судячи з їхньої поведінки, ці чоловіки добре знайомі один з одним.

Ще один затриманий - 39-річний житель Вулверхемптона. Його підозрюють у змові з метою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Ім'я затриманого невідоме.

Мотиви нападу також поки незрозумілі.

Копирайт изображения SWNS

У Вустері 21 липня відбувся мітинг ультраправої організації "Ліга оборони Англії", але і в поліції, і в мерії міста вважають, що напад на дитину не стосується цієї акції.

Вустер вважається одним з найспокійніших міст в Англії з відносно низьким рівнем злочинності. У 2016 році він був визнаний найбезпечнішим англійським містом.

Застосування їдких хімічних речовин, що викликають опіки, досить поширене під час вуличних нападів у Великій Британії. Тільки в 2016 році в Лондоні відбулося понад 350 подібних нападів, хоча ще в середині 2000-х в британській столиці реєструвалося близько 100 таких інцидентів щорічно.

Благодійна організація ASTI, яка допомагає жертвам нападів з використанням кислоти, стверджує, що в основному жертвами і виконавцями таких злочинів в Великій Британії стають чоловіки. Це розходиться з міжнародної статистикою, яка свідчить про те, що частіше жертвами стають жінки.

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