Київ затопила злива: фото та реакція соцмереж

Копирайт изображения Марина Заєць Image caption Метро "Лівобережна" після зливи в Києві в понеділок

Злива, яка пройшла в Києві в понеділок, призвела до затоплень в деяких районах Києва, зокрема біля метро "Лівобережна".

Користувачі соцмереж обурюються та публікують в соцмережах відео та фото негоди.

На фотографіях видно, що вода повністю вкрила проїжджу частину та частково пішохідні тротуари.

"Транспорт нікуди не їде, люди пливуть", - пише у Facebook користувач Анатолій Засоба.

"Лівобережна особливо прекрасна в цю пору року! Дякую Євробачення 2017 за нові бордюри, а також зливи і стоки, які все так само не працюють", - іронізує користувачка Марина Заєць.

"Мер Кличко, а може і сюди поставити сходи такі як з Пейзажної на Воздвиженку?", - обурюється в своєму Facebook журналіст Михайло Ткач.

Копирайт изображения Марина Заєць

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!