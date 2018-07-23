Київ затопила злива: фото та реакція соцмереж
Злива, яка пройшла в Києві в понеділок, призвела до затоплень в деяких районах Києва, зокрема біля метро "Лівобережна".
Користувачі соцмереж обурюються та публікують в соцмережах відео та фото негоди.
На фотографіях видно, що вода повністю вкрила проїжджу частину та частково пішохідні тротуари.
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"Транспорт нікуди не їде, люди пливуть", - пише у Facebook користувач Анатолій Засоба.
"Лівобережна особливо прекрасна в цю пору року! Дякую Євробачення 2017 за нові бордюри, а також зливи і стоки, які все так само не працюють", - іронізує користувачка Марина Заєць.
"Мер Кличко, а може і сюди поставити сходи такі як з Пейзажної на Воздвиженку?", - обурюється в своєму Facebook журналіст Михайло Ткач.
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