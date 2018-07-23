Омбудсмен назвала, скільки українців у Греції судять за контрабанду людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато нелегальних мігрантів намагаються потрапити до Греції із Туреччини через Егейське море

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що у грецьких тюрмах наразі перебуває 161 українець, і з них переважна більшість - 121 людина - за звинуваченнями у перевезенні нелегальних мігрантів до країни.

"Українці заполонили грецькі тюрми", - саме так прокоментувала Людмила Денісова ситуацію.

При цьому омбудсмен стверджує, що самі українці є жертвами "злочинних угруповань", які обіцяють українським морякам офіційне працевлаштування і роботу за контрактом, "а натомість під примусом сили та загрозою смерті змушують переправляти через море "нелегалів" до Європи".

За даними пані Денісової, українці в грецьких тюрмах перебувають у вкрай поганих умовах, їм не надають належного перекладу чи доступу до лікування.

Напередодні українського музиканта гурту Familia Perkalaba Сергія Шваюка та іншого українця Петра Литвинчука звинуватили у перевезенні нелегальних мігрантів з Туреччини у Грецію. Їх засудили до 180 років ув'язнення.

Рідні затриманих запевняли: чоловіки знайшли у Туреччині законну роботу помічників капітана на прогулянковій яхті. Вже там озброєні люди погрожували фізичною розправою і змусили їх перевозити на яхті мігрантів.

Як писало видання "Слідство. Інфо", на борту судна перебували 63 нелегальних мігранти. За грецьким законодавством, за одного мігранта дають 10-15 років ув'язнення.

А минулого місяця до України повернулися шестеро моряків судна RS 300-97, яких понад півтора року тому затримали у Греції за підозрою у контрабанді. Їхнє рибацьке судно восени 2016 року втратило хід через механічну поломку і два дні дрейфувало у Середземному морі. Грецька влада запідозрила український екіпаж в контрабанді сигарет. Водночас ці шестеро українців в Греції не були арештованими чи затриманими. Вони проживали на самому судні без паспортів, але із дозволом відвідувати місто.

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