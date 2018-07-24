Ізраїль збив сирійський літак над Голанськими висотами

Копирайт изображения Reuters/Russian Federation Image caption Ізраїль заявляє, що збив винищувач Су-57 - такий, як на фото

Ізраїль збив сирійський військовий літак, який порушив його повітряний простір, заявили ізраїльські військові.

Сили оборони Ізраїлю випустили дві ракети типу земля-повітря по винищувачу Су-57. За деякими даними, це сталося над Голанськими висотами, які Ізраїль окупував у Сирії у 1960-х. Також за деякою поки що непідтвердженою інформацією, пілот винищувача загинув.

"Сили оборони Ізраїлю помітили наближення винищувача, який пролетів близько 2 км углиб повітряного простору Ізраїлю. Його перехопили снаряди [ракетного комплексу] "Петріот", - повідомили ізраїльські військові.

Там кажуть, що повітряні сили Ізраїлю давно перебувають у стані підвищеної готовності - відколи бої у сусідній Сирії посилилися.

Водночас сирійська державна новинна агенція "Сана" повідомляє, що ізраїльські війська бомбардували сирійський літак над територією Сирії. За даними агенції, винищувач здійснював рейд проти "озброєних терористичних угруповань", якими сирійська влада зазвичай називає повстанців, неподалік долини Ярмук.

Агенція AFP передає, що над ізраїльсько-сирійським кордоном було видно стовпи диму і полум'я після інциденту.

Цей інцидент стався всього через день після того, як Ізраїль уперше застосував систему ПРО "Праща Давида" проти ракет середньої дальності, які, як заявила ізраїльська сторона, випустили з боку Сирії.

Напередодні сирійський уряд засудив евакуацію Ізраїлем працівників "Білих шоломів" - неурядової волонтерської організації - із зони бойових дій на півдні Сирії. 422 волонтери організації й їхні сім'ї вивезли до Йорданії через Голанські висоти.

За даними ізраїльських військових, існувала серйозна загроза життю і здоров'ю волонтерів із наступом у регіон сирійських урядових сил.

Сирійська влада назвала такий крок "злочинною операцією".

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