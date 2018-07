Копирайт изображения Getty Images Image caption 16-річний тоді ще Девід Джонс грав на саксофоні у гурті The Konrads

Перший відомий студійний запис Девіда Боуї, знайдений у старому хлібному кошику, виставили на аукціон і очікують продати його за щонайменше 10 тисяч фунтів стерлінгів (13 тисяч доларів).

На демо-записі 1963 року 16-річний Боуї - тоді ще Девід Джонс - виконує пісню I Never Dreamed зі своїм першим гуртом The Konrads.

"Унікальний" запис на своєму горищі у старій хлібниці знайшов колишній барабанщик гурту Девід Гедфілд.

Під час створення цього запису юний Боуї, що згодом стане одним із найбільших експериментаторів в історії поп-музики, був іще дуже непевним щодо своїх музичних уподобань, каже Гедфілд.

"У той час у Девіда не було жодного наміру стати співаком, - пригадує Гедфілд. - Його думки і серце були зосереджені на тому, аби стати саксофоністом світового класу".

Боуї грав у The Konrads на саксофоні, проте саме для цього запису учасники гурту вирішили, що він буде вокалістом.

Звукозаписувальний лейбл Decca Records спершу відхилив демо-запис, який гурт зробив за пропозицією свого агента, проте пізніше того року запросив The Konrads на прослуховування. На ньому вокалістом був уже інший член гурту - Роджер Ферріс, а Боуї був на бек-вокалі.

Невдовзі після того прослуховування Боуї залишив гурт.

Через шість років він повернеться у музику - але вже як сольний артист, і змінить ім'я із Девіда Джонса на Девіда Боуї - щоб не плутатися з іншим зірковим виконавцем - солістом The Monkees Деві Джонсом.

Він підпише контракт із звукозаписувальним лейблом Mercury Records і у 1969 році випустить свій другий студійний альбом Space Oddity (David Bowie).

Справжню славу він здобуде у 1972 році із альбомами The Rise and Fall of Ziggy Stardust і Spiders From Mars.

У 1975 році Боуї перевидасть Space Oddity і очолить із ним британські музичні чарти.

Його постійно змінне творче амплуа впливатиме на моду, гендерні уявлення, музику й масову культуру.

Боуї помер від раку у січні 2016 року, через два дні після свого 69-річного дня народження і випуску свого 25-го студійного альбому Blackstar.

Перший студійний демо-запис, знайдений Гедфілдом, - частина колекції пам'ятних речей співака, яку продає англійський аукціон Omega Auctions. У колекції також -листи, рахунки, фотографії і промо-ескізи, що належать до його ранньої кар'єри.