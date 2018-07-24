Від пожеж у Греції загинуло 20 людей та зникли туристи

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Щонайменше 20 людей загинули внаслідок потужних лісових пожеж у Греції, повідомляє тамтешня влада.

Крім того, зникло десять туристів, які намагалися втекти від вогню на човні. Їх зараз розшукують.

У віторок зранку представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що, за попередніми даними, українці внаслідок пожеж не постраждали.

Пожежі вирують неподалік грецької столиці Афін.

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Більшість жертв опинилися у вогняній на морському курорті Маті, що за 40 км на північний схід від Афін - вони загинули або у будинках, або у машинах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежі виникли через спеку

Більше сотні людей доставлені до лікарень, 11 з них - у важкому стані. Також серед постраждалих 16 дітей.

Люди, рятуючись від вогню, втікали до моря.

"Добре, що море було поруч й ми бігли до нього, тому що полум'я переслідувало нас всю дорогу до води. Нам обпалило спини й ми пірнули у воду… Я сказав: Боже, ми маємо втікати, щоб врятуватися", - розказав один з жителів курорту Маті Костас Лаганос.

Пожежі в Греції виникли через спеку та посуху.

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Країна вже звернулася по міжнародну допомогу для боротьби з полум'ям - греки просять інші країни допомогти з пожежними літаками, гелікоптерами та іншою технікою. Німеччина, Польща та Франція вже надіслали свою допомогу.

Однак суха і спекотна погода у регіоні залишається й сотні пожежних поспішають локалізувати пожежі.