Від пожеж у Греції загинуло 20 людей та зникли туристи
Щонайменше 20 людей загинули внаслідок потужних лісових пожеж у Греції, повідомляє тамтешня влада.
Крім того, зникло десять туристів, які намагалися втекти від вогню на човні. Їх зараз розшукують.
У віторок зранку представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що, за попередніми даними, українці внаслідок пожеж не постраждали.
Пожежі вирують неподалік грецької столиці Афін.
Більшість жертв опинилися у вогняній на морському курорті Маті, що за 40 км на північний схід від Афін - вони загинули або у будинках, або у машинах.
Більше сотні людей доставлені до лікарень, 11 з них - у важкому стані. Також серед постраждалих 16 дітей.
Люди, рятуючись від вогню, втікали до моря.
"Добре, що море було поруч й ми бігли до нього, тому що полум'я переслідувало нас всю дорогу до води. Нам обпалило спини й ми пірнули у воду… Я сказав: Боже, ми маємо втікати, щоб врятуватися", - розказав один з жителів курорту Маті Костас Лаганос.
Пожежі в Греції виникли через спеку та посуху.
Країна вже звернулася по міжнародну допомогу для боротьби з полум'ям - греки просять інші країни допомогти з пожежними літаками, гелікоптерами та іншою технікою. Німеччина, Польща та Франція вже надіслали свою допомогу.
Однак суха і спекотна погода у регіоні залишається й сотні пожежних поспішають локалізувати пожежі.