Новий 3D-сканер в аеропортах може спростити життя пасажирам

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У лондонському аеропорту Хітроу почали тестувати технологію, яка в найближчому майбутньому може серйозно спростити правила провезення багажу по всьому світу.

Завдяки спеціальним сканерам пасажирам не доведеться діставати рідини з ручного багажу.

Огляд з усіх сторін

В рамках експерименту в Хітроу встановили 3D-сканери, які працюють за принципом комп'ютерного томографа.

Їхні промені дозволяють отримати точне зображення вмісту ручної поклажі й розглянути об'єкти з будь-якого кута. Крім того, сканери здатні виявити заховані у багажі вибухові речовини.

Ця технологія вже багато років застосовується медиками, щоб отримувати зображення внутрішніх органів. Її також використовують в аеропортах, щоб оглядати валізи, які перевозять в багажному відсіку.

"У випадку успішних тестів в майбутньому пасажирам не доведеться діставати предмети з багажу для огляду", - йдеться в заяві міністерства транспорту Великої Британії.

Зараз при огляді в аеропортах пасажири зобов'язані пред'являти ноутбуки, а також викладати рідини, перевезення яких обмежують.

Експеримент триватиме протягом кількох місяців.

Аналогічні сканери встановили і почали тестувати в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді, а також в аеропортах Женеви і Амстердама.

Під час тестів деякі пасажири зможуть не розпаковувати сумки при перевірках. Щоправда, співробітники служб безпеки у будь-який момент можуть поставити вимогу продемонструвати вміст багажу.

Перевозити рідини

Копирайт изображения Photofusion Image caption Зараз багато пасажирів змушені подовгу затримуватися в зоні перевірки безпеки, виймаючи рідини з валіз

Деякі експерти вважають, що технологія зможе спростити правила провезення рідин.

Чинні правила були встановлені у 2006 році на всій території ЄС і поширилися на інші країни.

За ними, ємності не можуть перевищувати об'єм у 100 мілілітрів, при цьому всі вони мають бути запаковані у прозорий пакет об'ємом не більше одного літра.

Заборона була введена після того, як у серпні 2006 року британські спецслужби оголосили, що їм вдалося запобігти серії терактів на борту десяти літаків трансатлантичних авіаліній, що вилітали з Хітроу.

Терористи збиралися підірвати лайнери в повітрі за допомогою рідкої вибухівки, компоненти якої вони планували пронести на борт під виглядом напоїв.

Сканери, які почали тестувати служби безпеки, можуть призвести до повного скасування таких обмежень, заявив в інтерв'ю Sunday Times Філіп Баум, редактор журналу Aviation Security: "Це початок кінця заборони для рідин, таке рішення назріло вже давно".

Представники Єврокомісії ще п'ять років тому заявляли, що обмеження на перевезення багажу можуть бути зняті завдяки новим технологіям огляду пасажирів.

Через обмеження процедури перевірки в аеропортах серйозно подовжилися.