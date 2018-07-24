Греція: загиблих у пожежах може бути півсотні

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Щонайменше 50 людей могли загинути внаслідок потужних пожеж неподалік Афін у Греції.

Червоний хрест повідомляє, що у дворі однієї з вілл на морському курорті Маті виявили 26 тіл загиблих.

До цього повідомлялося про 24 жертви полум'я.

Крім того, зникли десять туристів, які намагалися втекти від вогню на човні. Їх зараз розшукують.

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Рятувальники вивозять вцілілих людей човнами та гелікоптерами.

До лікарень потрапило близько двох сотень постраждалих, частина з них - у важкому стані.

У вівторок зранку представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що, за попередніми даними, українці внаслідок пожеж не постраждали.

Біля Афін

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Пожежі вирують неподалік грецької столиці.

Більшість жертв опинилися у вогняній пастці на морському курорті Маті, що за 40 км на північний схід від Афін - вони загинули або у будинках, або у машинах.

Люди, рятуючись від вогню, втікали до моря.

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"Добре, що море було поруч й ми бігли до нього, тому що полум'я переслідувало нас всю дорогу до води. Нам обпалило спини й ми пірнули у воду… Я сказав: Боже, ми маємо втікати, щоб врятуватися", - розказав один з жителів курорту Маті Костас Лаганос.

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Пожежі в Греції виникли через спеку та посуху.

Країна вже звернулася по міжнародну допомогу для боротьби з полум'ям - греки просять інші країни допомогти з пожежними літаками, гелікоптерами та іншою технікою. Німеччина, Польща та Франція вже надіслали свою допомогу.

Однак суха і спекотна погода у регіоні залишається, й сотні пожежних поспішають локалізувати вогонь.