У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби
- 24 липня 2018
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Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу. Про це повідомляють державні медіа країни.
Також є дані про загиблих, але точна кількість поки що невідома.
За інформацією ЗМІ, катастрофа сталася у провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу й потік ринув через шість навколишніх сіл.
Більше 6,6 тис. людей втратили житло, додають місцеві агенції.
Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється.