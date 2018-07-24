У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби

Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу. Про це повідомляють державні медіа країни.

Також є дані про загиблих, але точна кількість поки що невідома.

За інформацією ЗМІ, катастрофа сталася у провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу й потік ринув через шість навколишніх сіл.

Більше 6,6 тис. людей втратили житло, додають місцеві агенції.

Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється.