У FEMEN кажуть про самогубство Оксани Шачко

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Колишня активістка FEMEN Оксана Шачко наклала на себе руки в Парижі, де жила останнім часом, твердять співзасновниці руху.

Про це BBC News Україна розповіли засновниця руху FEMEN Олександра Шевченко та активістка Інна Шевченко.

Спершу новину повідомив Telegram-канал Paris Burns. Вранці BBC News Україна зв'язалася зі активісткою FEMEN Анною Гуцол, але вона на той момент підтвердити цю інформацію не змогла.

"Вперше від вас чую", - сказала пані Гуцол.

Згодом прокоментувала дані про самогубство Інна Шевченко. "На превеликий жаль, інформацію підтверджую", - сказала вона ВВС News Україна.

Повідомлення про самогубство підтвердила ВВС News Україна також Олександра Шевченко, яка, як і Шачко, останні роки живе у Франції.

За її словами, тіло Шачко знайшли в понеділок, 23 липня, в її квартирі в Парижі.

"Точна дата смерті ще невідома. Це виявить експертиза. Але востаннє живою її бачили в п'ятницю ввечері", - повідомила Шевченко.

Пані Шевченко також розповіла, що Шачко залишила передсмертну записку англійською мовою з написом "Ви всі - фейк".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Оксана Шачко та інші активісти під судом в Києві в 2013 році

Оксана Шачко разом з Олександрою Шевченко та Анною Гуцол заснувала рух FEMEN в квітні 2008 року.

Рух відомий своїми напівоголеними акціями проти дискримінації та сексуальної експлуатації жінок в Україні, а згодом і в світі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Затриману Оксану Шачко конвоюють до одного з київських судів у 2013 році

Після кількох нападів на учасниць руху в 2013 році, вони виїхали до Франції. Шачко отримала політичний притулок у Франції і відтоді жила в Парижі та займалась живописом.

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