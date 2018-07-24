У FEMEN кажуть про самогубство Оксани Шачко
Колишня активістка FEMEN Оксана Шачко наклала на себе руки в Парижі, де жила останнім часом, твердять співзасновниці руху.
Про це BBC News Україна розповіли засновниця руху FEMEN Олександра Шевченко та активістка Інна Шевченко.
Спершу новину повідомив Telegram-канал Paris Burns. Вранці BBC News Україна зв'язалася зі активісткою FEMEN Анною Гуцол, але вона на той момент підтвердити цю інформацію не змогла.
"Вперше від вас чую", - сказала пані Гуцол.
Згодом прокоментувала дані про самогубство Інна Шевченко. "На превеликий жаль, інформацію підтверджую", - сказала вона ВВС News Україна.
Повідомлення про самогубство підтвердила ВВС News Україна також Олександра Шевченко, яка, як і Шачко, останні роки живе у Франції.
За її словами, тіло Шачко знайшли в понеділок, 23 липня, в її квартирі в Парижі.
"Точна дата смерті ще невідома. Це виявить експертиза. Але востаннє живою її бачили в п'ятницю ввечері", - повідомила Шевченко.
Пані Шевченко також розповіла, що Шачко залишила передсмертну записку англійською мовою з написом "Ви всі - фейк".
- Порошенко і суд Януковича: навіщо жінок просили роздягтися?
- Західні ЗМІ: оголені груди проти Порошенка на Віденському балу
- Художник Павленський підпалив Банк Франції в Парижі
Оксана Шачко разом з Олександрою Шевченко та Анною Гуцол заснувала рух FEMEN в квітні 2008 року.
Рух відомий своїми напівоголеними акціями проти дискримінації та сексуальної експлуатації жінок в Україні, а згодом і в світі.
Після кількох нападів на учасниць руху в 2013 році, вони виїхали до Франції. Шачко отримала політичний притулок у Франції і відтоді жила в Парижі та займалась живописом.
Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.