Кухарі з дизентерією: нові подробиці отруєння у таборі на Донбасі
Перевірка у дитячому таборі "Яструбок" (філія "Орлятко") Лиманського району Донецької області виявила, що носіями дизентерії були два працівники кухні.
Про це повідомила в своєму Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"В одного зі співробітників кухні був пронос, він звертався до лікаря, але продовжував працювати на кухні. Другий просто був носієм вірусу, симптомів хвороби у нього не було", - привела Денісова слова епідеміолога.
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За словами омбудсмена, загалом в таборі отруїлися 94 людини. З них 79 - діти віком до 17 років, десять - діти віком від 17 до 18 років та п'ятеро дорослих.
Дизентерію підтвердили у 67 хворих. В тому числі у 57 дітей до 17 років, 7 дітей від 17 до 18 років, а також у двох дорослих.
Кричущі порушення
Про масове отруєння в таборі стало відомо 16 липня. В закладі перебувало 134 дитини, з них 60 госпіталізували. Інші діти також скаржились на погане самопочуття, підвищення температури та нудоту.
Спочатку в дітей підозрювали сальмонельоз та гострий гастроентероколіт.
Вже за попередніми результатами перевірки, 18 липня табір вирішили закрити, оскільки виявили численні порушення.
За повідомленням головного управління Держслужби з питань безпечності харчових продуктів Донецькій області, до харчоблоку допустили працівника з ознаками захворювання на дисфункцію кишківника, а дітей годували стравами, не включеними в рекомендоване меню.
Працівники незадовільно вели облік харчових продуктів, зберігали продукти без стікерів з датами приготування страв та не дотримувались правил особистої гігієни - не користувались милом, антисептиком, рушниками для рук.
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