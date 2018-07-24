У Запорізькій області локомотив врізався у потяг : 26 травмованих

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У вівторок 26 людей отримали травми після удару локомотива у потяг. Про це повідомила "Укрзалізниця".

Локомотив приєднувався до пасажирського потягу, але перевищив швидкість і врізався у нього.

Інцидент стався з потягом № 227 Київ - Бердянськ на станції Пологи (Запорізька область).

Двох людей, жінку з дитиною, доправили до лікарні, решті постраждалих надали допомогу на місці.

Серед травм - забиття, садна, опіки.

Через інцидент пасажирський поїзд відправився із запізненням на 1 годину 35 хвилин.