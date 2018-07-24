Через пожежі в Греції вісім українців попросили допомоги
Вісім громадян України, які перебувають у Греції, звернулися до українського консула з проханням по допомогу, повідомив представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Українці просять, аби їм допомогли переїхати в Афіни з грецького міста Кінета через лісові пожежі.
За словами пана Кирилича, їм допомагають підшукати інше місце проживання в Афінах.
"Консул встановив контакт з вісьмома громадянами України (четверо дорослих, четверо дітей), які у безпеці і мають відбути в Україну 26 липня", - сказав він.
У Греції, за останніми даними, через сильні лісові пожежі загинули щонайменше 74 людини.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття у зв'язку з численними жертвами пожеж в Греції.
За даними МЗС, українців серед загиблих немає.
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