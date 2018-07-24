Через пожежі в Греції вісім українців попросили допомоги

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Вісім громадян України, які перебувають у Греції, звернулися до українського консула з проханням по допомогу, повідомив представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Українці просять, аби їм допомогли переїхати в Афіни з грецького міста Кінета через лісові пожежі.

За словами пана Кирилича, їм допомагають підшукати інше місце проживання в Афінах.

"Консул встановив контакт з вісьмома громадянами України (четверо дорослих, четверо дітей), які у безпеці і мають відбути в Україну 26 липня", - сказав він.

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У Греції, за останніми даними, через сильні лісові пожежі загинули щонайменше 74 людини.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття у зв'язку з численними жертвами пожеж в Греції.

За даними МЗС, українців серед загиблих немає.

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