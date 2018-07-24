Wizzair і Ryanair об'єдналися у боротьбі з французькими диспетчерами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанії наполягають, що диспетчери порушують закони ЄС, коли не дозволяють літати у авіапросторі Франції під час страйків

Найбільші європейські лоукост-авіалінії подали скаргу на Францію до Європейської комісії через постійні страйки місцевих диспетчерів.

Скаргу подали від імені чотирьох авіакомпаній - Ryanair, Wizzair, Iberia та IAG.

Вони звинувачують Францію у тому, що страйки її диспетчерських служб порушують право на вільне пересування.

Французькі диспетчери провели цього року серію страйків проти урядових реформ.

У повідомленні скаржників вказується, що компанії не ставлять під сумнів право на страйки, але вважають, що Франція порушує законодавство ЄС, унеможливлюючи перельоти над своєю територією під час таких акцій.

Вони вважають, що пасажири рейсів, які вимушені летіти в обхід Франції, позбавлені базового права вільно подорожувати між країнами членами ЄС.

Wizzair вже давно працює в Україні, а Ryanair планує почати польоти з Києва та Львова цієї осені.

Загалом через повітряний простір Франції Wizzair вже запустив рейс з Києва до Лісабона, а Ryanair незабаром літатиме з Києва до Барселони.

Більші витрати

У авіакомпаніях вказують, що страйки диспетчерів змушують їх облітати повітряний простір Франції, що суттєво збільшує витрати пального та вартість перельотів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захід до України компанії Ryanair супроводжувався суперечками

Для лоукостів, які максимально оптимізують витрати, це є суттєвою проблемою.

До прикладу, компанія Easyjet стверджує, що річні витрати компанії через французькі страйки зростуть на 3%.

Цього місяця компанія Ryanair заявила, що у травні 2018 року скасовувала 1 100 рейсів як через подібні страйки у Франції, так і через скорочення власного персоналу у Британії, Німеччині та Франції.

Чотири авіакомпанії вказують, що цього року кількість протестів представників авіадиспетчерських служб зросла на 300% у порівнянні з 2017 роком.

Також там нагадують, що минулого місяця французький Сенат підтвердив, що Франція несе відповідальність за 33% затримок авіарейсів у Європі.

"Коли такі страйки проходять у Греції чи Італії, авіаперельоти над їхньою територією здійснюються у звичному режимі. Чому Франція не чинить так само?" - поскаржився виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.