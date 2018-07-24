На Букера вперше номіновано графічний роман

Копирайт изображения ALEX BLISS Image caption Графічний роман "Сабріна" Ніка Дрнасо

У Британії оголосили цьогорічний список номінантів на найпрестижнішу британську книжкову нагороду Man Booker Prize. До "довгого списку" увійшло 13 книг.

Вперше у лонг-ліст потрапив графічний роман - "Сабріна" Ніка Дрнасо.

Роман розповідає історію дівчини, яка зникла, але залишила відеокасету з підказками щодо цього.

29-річний американець Нік Дрнасо вже отримав нагороду LA Times за свій перший графічний роман "Беверлі".

"Зважаючи на мінливу форму художньої літератури, те, коли в лонг-ліст Букерівської премії увійде графічний роман, було лише питанням часу", - зазначили судді конкурсу.

Серед номінантів Man Booker Prize - шестеро авторів з Британії, троє зі США, двоє з Ірландії і двоє з Канади.

До списку увійшла книга "Світло війни" Майкла Ондатже - автора відомого роману "Англійський пацієнт".

Два тижні тому "Англійський пацієнт" здобув "Золотого Букера" як найкращий роман за останні 50 років.

Копирайт изображения PA Image caption Майкл Ондатже - один з цьогорічних номінантів

Цьогорічний лонг-ліст обрали зі 171 претендента. Це найбільша кількість книг, висунутих на нагороду за всю її історію.

Шорт-ліст із шести номінантів оголосять 20 вересня, а переможця, який отримає 50 000 фунтів стерлінгів, назвуть 16 жовтня.

Літературну нагороду, що вважається однією з найпрестижніших у світі, присуджують з 1969 року.

Раніше приз міг отримати автор, який був громадянином однієї з країн Співдружності націй, Ірландії та Зімбабве, за роман, написаний англійською мовою.

У 2013 році правила конкурсу змінили, щоб надати можливість номінувати авторів з будь-яких країн, якщо їхню книгу написали англійською мовою та видали у Великій Британії та Ірландії.

Довгий список премії 2018:

Копирайт изображения SOPHIE DAVIDSON / SERPENT'S TAIL / JONNY DAVIES Image caption Софі Макінтош, Есі Едуґян та Саллі Руні

Белінда Бавер (Британія) - "Зрив" (Snap).

Анна Бернс (Британія) - "Молочник" (Milkman).

Нік Дрнасо (США) - "Сабріна" (Sabrina).

Есі Едуґян (Канада) - "Вашингтон Блек" (Washington Black).

Гай Гунаратне (Британія) - "У нашому безумному й лютому місті" (In Our Mad And Furious City).

Дейзі Джонсон (Британія) - "Все, що нижче" (Everything Under).

Рейчел Кушнер (США) - "Кімната Марса" (The Mars Room).

Софі Макінтош (Британія) - "Ліки з води" (The Water Cure).

Майкл Ондатже (Канада) - "Світло війни" (Warlight).

Річард Паверс (США) - "Верхній ярус" (The Overstory).

Робін Робертсон (Британія) - "Довгий кадр" (The Long Take).

Саллі Руні (Ірландія) - "Нормальні люди" (Normal People).

Дональ Раян (Ірландія) - "З мілкого і спокійного моря" (From A Low And Quiet Sea).

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