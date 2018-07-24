Випробування Віагри зупинили через смерть немовлят. Що сталося?

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У Нідерландах припинили медичні випробування Віагри через смерть 11 немовлят.

У рамках дослідження нідерландські вчені давали Віагру вагітним жінкам із недорозвиненою плацентою, аби перевірити, чи може препарат позитивно вплинути на розвиток плоду.

Та виявилося, що препарат, який покращує кровообіг, завдав смертельної шкоди легеням дітей.

Поки що ніхто із експертів не припустив, що під час дослідження вчені допустили помилки.

Серйозна проблема і пошуки рішень

Обмеження розвитку плоду, спричинені недорозвиненістю плаценти у матері, - це поширена серйозна проблема, яка наразі не має ефективного лікування. Такі діти народжуються передчасно, мають вкрай малу вагу і низькі шанси на виживання.

Тож якщо вченим вдасться знайти ліки, які можуть покращити розвиток плоду в утробі чи відкласти пологи, це буде значний прорив у медицині.

У 2010 році у Британії, Австралії і Новій Зеландії уже проводили випробування віагри, проте тоді вчені не знайшли ані свідчень користі цього препарату, ані свідчень його шкоди.

Тоді дослідники заявили, що подібний вид лікування може використовуватися лише у рамках медичних випробувань.

Нідерландське дослідження мало тривати до 2020 року. У ньому брали участь 11 лікарень у країні, включно із лікарнею при Амстердамському університеті.

93 жінкам у межах цих випробувань давали "Силденафіл" (інша назва Віагри). Іще 90 жінкам давали плацебо.

У 20 новонароджених дітей виявили проблеми із легенями: троє з них із групи плацебо, решта - із групи "Силденафілу".

11 дітей, чиїм матерям давали "Силденафіл", у підсумку померли від ускладнень.

Професор Зарко Алфіревіч із Університету Ліверпуля, який очолював британське дослідження 2010 року, здивувався результатами випробувань його нідерландських колег:

"Ці результати нідерландського дослідження - несподівані. Наразі нам слід бути обережними. Зараз нам потрібне всеохопне розслідування, адже такі ускладнення не фіксували у двох інших подібних дослідженнях, які проводили у Британії, Австралії і Новій Зеландії".

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