Наближається найдовше місячне затемнення у ХХІ столітті. Що слід знати?

Копирайт изображения NASA Image caption Декому пощастить спостерігати це явище майже дві години. Загалом воно триватиме майже чотири години

27 липня відбудеться місячне затемнення, що буде по-своєму унікальним. За інформацією НАСА, це буде найтриваліше місячне затемнення ХХІ століття.

Деякі щасливці зможуть спостерігати його на власні очі цілу годину і 43 хвилини.

Що таке місячне затемнення?

Місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем, і наш супутник потрапляє у тінь Землі, тобто, по суті, ці небесні тіла вибудовуються у ряд.

Загалом таке астрономічне явище - від першої до останньої фази - триватиме 3 години 55 хвилин. Саме стільки знадобиться Місяцеві, аби повністю пройти через тінь Землі.

Чому затемнення називають "кривавим Місяцем"?

Місячне затемнення часом називають "кривавим Місяцем". Це пов'язано із темно-червоним відтінком супутника, якого той набуває під час затемнення.

Пов'язано це з візуальним ефектом, що виникає, коли сонячне проміння, яке проходить по дотичній до земної поверхні, розсіюється в атмосфері Землі і частково досягає Місяця.

Оскільки земна атмосфера найбільш прозора для променів червоно-помаранчевої частини спектру, саме ці промені досягають поверхні Місяця під час затемнення, через що місячний диск стає червоним. З цієї ж причини схід і захід також забарвлюються у червоні відтінки.

Окрім того, 27 липня Місяць перебуватиме в апогеї - тобто якнайдалі від Землі.

Коли і де можна буде побачити затемнення?

Повністю затемнення можна буде побачити майже в усіх частинах Європи, Африки, Близького Сходу, Центральної Азії й Австралії.

Тобто майже всюди, крім Північної і Центральної Америки. У східній частині Південної Америки його буде видно лише частково.

Найкраще затемнення спостерігатиметься із східної частини Африки, на Близькому Сході і в Центральній Азії.

Для спостереження не потрібен буде телескоп, та бінокль, безумовно, стане в нагоді.

Фаза повного місячного затемнення настане о 20:21 за Гринвічем (23:21 за Києвом).

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