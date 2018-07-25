Отруєння "Новачком": Роулі думав, що дарував подрузі дорогі парфуми

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Дон Стерджесс і Чарлі Роулі

Житель англійського містечка Еймсбері Чарлі Роулі, який постраждав від отруєння нервово-паралітичною речовиною в кінці червня, розповів, що сам подарував своїй подрузі флакон, в якому, як згодом з'ясувалося, був "Новачок".

Подруга Роулі Дон Стерджесс отримала більш серйозну дозу отруйної речовини і померла 9 липня.

В інтерв'ю телеканалу Ай-ті-ві Роулі, якого виписали з лікарні кілька днів тому, розповів, що флакон був в закритій, дорогій на вигляд коробці і в целофановій упаковці, тому він вирішив, що це справжні парфуми.

Де саме він знайшов коробку, Роулі згадати не зміг.

Коробка з пляшкою лежала вдома у Роулі кілька днів, після чого він подарував її Стерджесс.

Крім флакона в коробочці був зроблений із пластику розпилювач.

Парфумами не пахло

Роулі передав упаковку Стерджесс, яка відразу впізнала бренд парфумів, відкрила їх, побризкала рідину на зап'ястя, після чого потерла руки одна об одну.

"Мабуть так вона і захворіла. Напевно, так був заражений і я. Коли вставляв розпилювач до флакона, частина рідини потрапила мені на руки, але потім я помив руки під краном", - додав він.

"Це була масляниста субстанція. Я її понюхав, але парфумами не пахло. На руках відчувалася жирність. Я помив руки і більше про це не думав. Все відбулося дуже швидко".

Через 15 хвилин Дон Стерджесс відчула себе погано, запитала, чи немає у Роулі таблеток від головного болю, і сказала, що їй потрібно лягти в ванну.

Копирайт изображения РА Image caption Флакон з "Новачком" знайшли в будинку Чарльза Роулі

"Я зайшов у ванну кімнату, вона лежала повністю одягнена у ванній, виглядала вона зовсім погано", - говорить Роулі.

Через тиждень вона померла.

Роулі виписали через три тижні після отруєння.

Роулі звинувачує себе за те, що сталося і обурюється поведінкою "безвідповідальних людей", які залишили отруту в місцях, де її могли знайти інші.

За його словами, Дон Стерджесс була "чудовою жінкою, яка готова була прийти на допомогу всім, хто цього потребував".

Дон Стерджесс, як розповів Роулі, мала переїхати з Солсбері в Еймсбері, але цьому не судилося статися.

Копирайт изображения ВВС Image caption Сергія і Юлію Скрипаль намагалися вбити за допомогою "Новачка"

Британська влада звернулася до жителів Солсбері та інших міст з попередження не підбирати знайдені в громадських місцях предмети, особливо шприци, голки, косметику або предмети, зроблені з пластику, металу або скла.

Чарльз Роулі і Дон Стерджесс були отруєні через чотири місяці після спроби вбивства колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".

За непідтвердженими даними, поліції вдалося встановити особи нападників на Скрипалів.

Як повідомило агентство Press Assotiation з посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування, в Скотленд-Ярді вважають, що в отруєнні Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері брали участь декілька росіян.

Заступник голови МВС Британії з питань безпеки Бен Уоллес трохи пізніше назвав інформацію про підозри спекуляцією.

За отруєнням Скрипаль, на думку британської влади, стояли російські агенти. Москва заперечує причетність до отруєння.

Отруєння Скрипаль призвело до найбільшого за багато років дипломатичного скандалу між Росією і Британією. Москва і Лондон вислали кілька десятків дипломатів, після чого низка країн Заходу також оголосив про висилку російських диппредставників на знак солідарності з Британією.