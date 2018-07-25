Руйнівні пожежі Греції: рятувальники шукають вцілілих

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У Греції після масштабних лісових пожеж, які забрали 74 житті, тривають пошуки вцілілих у стихії людей. 150 людей постраждали.

Пожежу, яка спалахнула неподалік Афін посилював вітер. Багато людей опинилися у пастках у себе вдома і в машинах. Десятки людей шукали порятунку біля моря.

Прем'єр країни Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу за загиблими.

Італія, Німеччина, Польща і Франція відправили допомогу у вигляді літаків, машин і пожежників. Підтримку запропонували Іспанія і Кіпр.

Помираючи, обійнялись

Неподалік моря рятувальники знайшли тіла 26 дорослих та дітей, які, судячи з усього, помираючи, кинулись в обійми один одного після того, як потрапили у вогняну пастку в кількох метрах від моря.

Після того, як 26 тіл знайшли на відкритому просторі, глава Червоного Хреста Греції Нікос Економопулос сказав:

"Вони намагалися знайти шлях для втечі, але, на жаль, ці люди та їхні діти не встигли вчасно. Інстинктивно, побачивши, що кінець близько, вони обійнялись".

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Морський курорт Маті, що на схід від Афін, дуже популярний серед людей старшого віку та дітей, які їздять сюди у табори. По ньому вогонь вдарив дуже сильно.

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"Наші спини обпікало вогнем. Ми мусили занурюватись у воду", - розповів один з тих, хто вижив Костас Лаганос історію,які люди шукали порятунку у воді.

Георг Вокас, чия родина також втекла від пожежі морем, розповів ВВС News про двох жінок, яким він намагався допомогти. Але вони померли.

"Ми говоримо про біблійну катастрофу у цьому прекрасному місці Маті", -розповів чоловік.

Що спричинило пожежу?

Копирайт изображения EPA Image caption Дим блія Афін

Пожежі в Аттиці періодично виникають під час спекотних і сухих літніх місяців. Полум'я, що охопило регіон цього тижня, роздули сильні вітри. Аномальна спека у Греції трималася весь понеділок, 23 липня, зазначила в розмові з ВВС News Україна українка Катерина Бондарчук, яка саме подорожує Грецією.

Чиновники, яких цитує інформаційне агентство AFP, припускають, що цього разу спалахи могли спричинити підпалювачі, які хотіли пограбувати покинуті будинки.

"15 пожеж почалися одночасно в трьох різних місцях в Афінах", - сказав представник уряду Дімітріс Цзанакопулос (Tzanakopoulos).

За його словами, Греція вже попросила дрони у США "щоб спостерігати та виявляти будь-яку підозрілу діяльність".

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